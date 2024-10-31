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  • Форвард «Факела»: «В «Спартак» пошел бы на любую зарплату – я ничем не хуже Николсона»

Форвард «Факела»: «В «Спартак» пошел бы на любую зарплату – я ничем не хуже Николсона»

31 октября 2024, 16:58
27

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», заявил о готовности выступать за «Спартак».

«У меня была тяжелая судьба, но я продолжал работать и верил, что смогу оказаться там, где нахожусь сейчас.

Считаю, что могу играть в России и в топ-клубе. Просто дайте мне шанс, я его реализую.

Я ничем не хуже Николсона, который играет в «Спартаке» и получает нереальные деньги. В «Спартак» пошел бы на любую зарплату. Но сейчас все мои мысли о «Факеле», – сказал Каштанов.

  • 28-летний форвард в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
  • Также Каштанов готов за любые деньги играть в Саудовской Аравии.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Каштанов Алексей
Комментарии (27)
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Цугундeр
1730384082
Ни кожи ,ни рожи.. И кулачок с пятачок. Какой из тебя Николсон.?))
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MazaiNN
1730384154
Покупай билет. Говорят Николсону команду ищут. Заменишь. Покажешь..
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subbotaspartak
1730384219
Хотеть мало. Докажи
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Хулиганин
1730384971
Все хотят в Зенит на лавку с паспортом под задницей. Но для этого нужно обьявить, что готов играть в Спартаке. И ждать звонка.
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Лицом_на_клаве
1730385737
Спартак это магнит для неликвида. Каштанова вон тоже примагничивает! :)
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Spartak_forv@
1730394952
Каштанов молорик,везде успел подсосаться благодоря этому интревью,молодец
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theonewhoisnotafraidofyou
1730399595
В 28 собрался заиграть в топ клубе, он стебет журналиста может... Вообще со стороны всегда кажется по другому, и ему видимо тоже, кажется...
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alefreddy
1730402234
с такой статой своих питомцев хватает
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VVM1964
1730406354
"Ну возьмите меня... ну возьмите меня" (с). ))
Ответить
Борис34684
1730433271
Чем то похож на гулящую девку, предлагая себя всем.
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