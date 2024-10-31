Форвард «Факела»: «В «Спартак» пошел бы на любую зарплату – я ничем не хуже Николсона»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», заявил о готовности выступать за «Спартак».
«У меня была тяжелая судьба, но я продолжал работать и верил, что смогу оказаться там, где нахожусь сейчас.
Считаю, что могу играть в России и в топ-клубе. Просто дайте мне шанс, я его реализую.
Я ничем не хуже Николсона, который играет в «Спартаке» и получает нереальные деньги. В «Спартак» пошел бы на любую зарплату. Но сейчас все мои мысли о «Факеле», – сказал Каштанов.
- 28-летний форвард в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- Также Каштанов готов за любые деньги играть в Саудовской Аравии.
Источник: Sport24