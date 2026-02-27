28 февраля в 19-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Рубин». Игра в Каспийске начнется в 19:30 (мск).

«Динамо» Мх

«Динамо» с 15 очками занимает 13-е место. На сборах в Турции махачкалинцы, которых в декабре возглавил Вадим Евсеев, провели 9 игр, в которых добыли 7 побед, а разница голов составила 18:2.

Последние результаты:

17.02.26 «Динамо» – «Андижан» – 2:1;

15.02.26 «Динамо» – «Енисей» – 0:0;

05.02.26 «Динамо» – «Атырау» – 3:0.

«Рубин»

В Казани в межсезонье также сменился тренер – вместо Рашида Рахимова из чемпионата Анголы вернули в Россию Франка Артигу. Сборы удались на славу: 6 побед в 7 матчах при разнице голов 12:2.

Предыдущие результаты:

20.02.26 «Оренбург» – «Рубин» – 1:0;

15.02.26 «Рубин» – «Пахтакор» – 2:0;

08.02.26 «Рубин» – «Навбахор» – 2:0.

Очные встречи

12.09.25 «Рубин» – «Динамо» Мх – 1:0;

07.12.24 «Динамо» Мх – «Рубин» – 2:3;

23.08.24 «Рубин» – «Динамо» Мх – 2:0.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Рубин»

Результативность «Динамо» удручает – 8 голов в 18 матчах. На сборах в межсезонье команда забивал прилично, но нужно делать скидку на уровень соперников. «Рубин» по результативности занимает 3-е место с конца в РПЛ. Очевидно, что обилия голов здесь ждать не стоит.