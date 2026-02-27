Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» Мх – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72

27 февраля 2026 15:46
Динамо Мх - Рубин
28 февр. 2026, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
ТМ (2,0)
Сделать ставку

28 февраля в 19-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Рубин». Игра в Каспийске начнется в 19:30 (мск).

«Динамо» Мх

«Динамо» с 15 очками занимает 13-е место. На сборах в Турции махачкалинцы, которых в декабре возглавил Вадим Евсеев, провели 9 игр, в которых добыли 7 побед, а разница голов составила 18:2.

Последние результаты:

  • 17.02.26 «Динамо» – «Андижан» – 2:1;
  • 15.02.26 «Динамо» – «Енисей» – 0:0;
  • 05.02.26 «Динамо» – «Атырау» – 3:0.

«Рубин»

В Казани в межсезонье также сменился тренер – вместо Рашида Рахимова из чемпионата Анголы вернули в Россию Франка Артигу. Сборы удались на славу: 6 побед в 7 матчах при разнице голов 12:2.

Предыдущие результаты:

  • 20.02.26 «Оренбург» – «Рубин» – 1:0;
  • 15.02.26 «Рубин» – «Пахтакор» – 2:0;
  • 08.02.26 «Рубин» – «Навбахор» – 2:0.

Очные встречи

  • 12.09.25 «Рубин» – «Динамо» Мх – 1:0;
  • 07.12.24 «Динамо» Мх – «Рубин» – 2:3;
  • 23.08.24 «Рубин» – «Динамо» Мх – 2:0.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Рубин»

Результативность «Динамо» удручает – 8 голов в 18 матчах. На сборах в межсезонье команда забивал прилично, но нужно делать скидку на уровень соперников. «Рубин» по результативности занимает 3-е место с конца в РПЛ. Очевидно, что обилия голов здесь ждать не стоит.

  • Прогноз – ТМ (2,0) с кф. 1.72.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 6.50.

1.72
ТМ (2,0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Мх
Другие прогнозы
28.02.2026
12:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Оренбург - Акрон
Тотал меньше 2.5
28.02.2026
13:00
1.67
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол - Челябинск
ТМ (2,0)
28.02.2026
15:30
1.78
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут - Сандерленд
Победа «Борнмута»
28.02.2026
17:30
1.57
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М - Унион
«Унион» не проиграет (X2)
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер - Майнц
Победа «Байера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 