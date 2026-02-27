28 февраля в 27 туре Серии А «Верона» примет «Наполи». У хозяев критическая ситуация: 20 место и затяжная серия без побед, при этом команда слишком много пропускает и почти не забивает. «Наполи» идет третьим и, несмотря на не самую стабильную игру в обороне в последних турах, сохраняет высокий темп в атаке и регулярно отличается в чемпионате.

«Верона»

«Верона» замыкает таблицу Серии А: после 26 туров у нее 15 очков и 20 место. Последний матч только подчеркнул проблему – 0:3 от «Сассуоло». По текущей форме хозяева выглядят одной из самых уязвимых команд лиги: 11 матчей без побед в чемпионате, всего 2 гола в последних пяти играх и сразу 12 пропущенных. При такой разнице по моментам и счету «Вероне» тяжело рассчитывать на очки против соперника из топ-3. Лучший бомбардир – Гифт Орбан (7 голов в 23 матчах), но командная результативность в последние недели просела до 0.40 гола за матч (по отрезку из 5 игр).

«Наполи»

«Наполи» после 26 туров набрал 50 очков и идет на 3 месте. Прошлый тур завершился поражением от «Аталанты» 1:2, но по атаке у команды сохраняется стабильность: «Наполи» забивает в 4 последних матчах Серии А и в целом – в 6 матчах подряд. На короткой дистанции (5 игр) у неаполитанцев 9 забитых мячей, то есть 1.80 гола за матч, что важно на фоне проблем «Вероны» в обороне. Минус – команда пропускает в последних турах: 8 голов за 5 матчей и серия с пропущенными мячами в чемпионате, поэтому сценарий «победа без нервов» возможен, но не гарантирует сухой счет.

Факты о командах

«Верона»

20 место после 26 туров: 15 очков

Не выигрывает в 11 последних матчах Серии А

В среднем: 0.40 забито и 2.40 пропущено (последние 5 игр)

2 гола в последних 5 матчах при 12 пропущенных

«Наполи»

3 место после 26 туров: 50 очков

Забивает в 4 последних матчах Серии А

В среднем: 1.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Вероне» в 9 из 11 последних очных матчей

Прогноз на матч «Верона» – «Наполи»

По имеющимся данным матч читается в пользу гостей. «Верона» слишком уязвима в обороне (2.40 пропущено в среднем за 5 игр) и при этом почти не создает в атаке (0.40 гола за матч на том же отрезке). «Наполи» регулярно забивает и держит темп результативности 1.80 гола за матч в последних турах, что делает вариант с победой гостей наиболее логичным. При этом из-за серии «Наполи» с пропущенными мячами осторожный выбор по тоталам тоже выглядит уместно: хозяевам тяжело забить много, а гостям не обязательно разгонять матч до крупного счета.

Рекомендованные ставки: