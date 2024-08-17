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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Туран
Елимай - Туран: обзор матча 17 августа 2024
Елимай
17.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Туран
15'
Э. Рейес
18'
Н. Корзун
26'
И. Машуков
45+3'
Э. Рейес
72'
Чина
86'
И. Свиридов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Туран
ГОЛ! 6:0!
И. Свиридов
86'
79'
Желтая карточка
М. Николич
78'
Замена
А. Сулей
️️️️
П. Киреенко
Замена
И. Сараванья
️️️️
Д. Яшин
74'
ГОЛ! 5:0!
Чина
72'
69'
Замена
B. Mukashev
️️️️
А. Яколиш
Замена
️️️️
Э. Рейес
68'
Желтая карточка
Чина
65'
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Машуков
64'
Замена
Е. Нургалиев
️️️️
Н. Корзун
64'
61'
Замена
А. Хаджиев
️️️️
Р. Нурмугамет
61'
Замена
A. Mishov
️️️️
А. Архипов
53'
Желтая карточка
М. Ваганов
46'
Замена
М. Ваганов
️️️️
Б. Шайхов
ГОЛ! 4:0!
Э. Рейес
45'
+3
ГОЛ! 3:0!
И. Машуков
26'
Желтая карточка
А. Дарабаев
20'
ГОЛ! 2:0!
Н. Корзун
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рейес
15'
6'
Желтая карточка
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Елимай
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
Алишер Сулей
ЛВ
44
Batyr Mukashev
ЦП
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
3-1-3-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
7
Рейес
6
Дарабаев
23
Давид
77
Шомко
92
Корнетт
89
Чина
14
Машуков
3-2-3-2
78
Закиров
33
Велкоски
22
Хомуха
2
Николич
5
Сатанов
10
70
Яколиш
23
Нурмугамет
13
Киреенко
23
Шайхов
9
Архипов
88
Яшин
63
Сараванья
63
Сараванья
88
Яшин
18
Корзун
10
Нургалиев
10
Нургалиев
18
Корзун
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
23
Нурмугамет
28
Хаджиев
28
Хаджиев
23
Нурмугамет
23
Шайхов
11
Ваганов
11
Ваганов
23
Шайхов
70
Яколиш
44
44
70
Яколиш
13
Киреенко
77
Сулей
77
Сулей
13
Киреенко
9
Архипов
19
19
9
Архипов
Остались в запасе
Елимай
Туран
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Елимай - Туран
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
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