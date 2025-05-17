18 мая на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 9 тура Премьер-лиги между «Кайсаром» и «Тураном». Хозяева продолжают серию неудач, не зная побед в текущем сезоне, в то время как «Туран» демонстрирует стабильную, но малорезультативную игру и рассчитывает укрепиться в середине таблицы.

«Кайсар»

«Кайсар» проводит тяжелый старт сезона. Команда замыкает турнирную таблицу с четырьмя очками после девяти туров и пока ни разу не добилась победы. Слабо выглядит и оборона: 10 пропущенных голов в последних пяти матчах – явный признак проблем в линии защиты. Особо тревожит матч против «Ордабасы», где команда уступила 0:5, а также отсутствие уверенности в построении атак.

В нападении надежды связаны с Айбаром Жаксылыковым – 4 гола за 10 матчей, однако его усилий явно недостаточно. Команда не может реализовать свои немногочисленные моменты и в среднем забивает лишь 0.6 гола за игру.

Стабильные проблемы с организацией игры и отсутствие баланса между линиями делают «Кайсар» одним из главных аутсайдеров чемпионата на данный момент.

«Туран»

«Туран» не выглядит мощно, но отличается организованностью. После восьми матчей команда набрала 11 очков и уверенно держится в середине таблицы. Победа над «Атырау» в последнем туре прервала небольшую безвыигрышную серию, укрепив уверенность игроков.

В атаке команда скромна – лишь два забитых мяча в пяти последних матчах. Но при этом у «Турана» одна из самых дисциплинированных оборон – всего четыре пропущенных за этот же отрезок. Особенно выделяется игра в позиционной защите, где коллектив грамотно перекрывает зоны и редко позволяет сопернику создавать опасные моменты.

Команда строит игру от обороны и ставит на минимальный результат – это подтверждают три последних матча, где «Туран» либо играл на ноль, либо проигрывал с минимальной разницей.

Факты о командах

«Кайсар»

Не выигрывает в 12 последних матчах

Пропускает в 4 последних играх

В среднем 2.00 пропущенных за матч (последние 5)

Средняя результативность – 0.60 гола за игру

«Туран»

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5)

В 4 из 5 последних матчей сыграл тотал меньше 2.5

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Личные встречи 25% (1) 75% (3) 0% (0) 3 Забитых мячей 2 0.75 В среднем за матч 0.5 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Туран 0 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Кайсар 1 : 1 Туран Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Кайсар 0 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Туран 1 : 1 Кайсар

Прогноз на матч «Кайсар» – «Туран»

Сложно ожидать от этого матча зрелищного футбола. «Кайсар» испытывает серьезные трудности как в защите, так и в атаке, а «Туран» играет прагматично и строго в обороне. Обе команды редко радуют результативной игрой, а ставка на минимальное преимущество или ничейный исход выглядит наиболее логичной.

«Туран» смотрится чуть увереннее, особенно на фоне провалов «Кайсара» – и именно гости выглядят фаворитом в предстоящем матче.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Турана».

Рекомендованные ставки: