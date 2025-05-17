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Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Туран»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:28
Кайсар - Туран
18 мая 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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5.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Турана»
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18 мая на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 9 тура Премьер-лиги между «Кайсаром» и «Тураном». Хозяева продолжают серию неудач, не зная побед в текущем сезоне, в то время как «Туран» демонстрирует стабильную, но малорезультативную игру и рассчитывает укрепиться в середине таблицы.

«Кайсар»

«Кайсар» проводит тяжелый старт сезона. Команда замыкает турнирную таблицу с четырьмя очками после девяти туров и пока ни разу не добилась победы. Слабо выглядит и оборона: 10 пропущенных голов в последних пяти матчах – явный признак проблем в линии защиты. Особо тревожит матч против «Ордабасы», где команда уступила 0:5, а также отсутствие уверенности в построении атак.

В нападении надежды связаны с Айбаром Жаксылыковым – 4 гола за 10 матчей, однако его усилий явно недостаточно. Команда не может реализовать свои немногочисленные моменты и в среднем забивает лишь 0.6 гола за игру.

Стабильные проблемы с организацией игры и отсутствие баланса между линиями делают «Кайсар» одним из главных аутсайдеров чемпионата на данный момент.

«Туран»

«Туран» не выглядит мощно, но отличается организованностью. После восьми матчей команда набрала 11 очков и уверенно держится в середине таблицы. Победа над «Атырау» в последнем туре прервала небольшую безвыигрышную серию, укрепив уверенность игроков.

В атаке команда скромна – лишь два забитых мяча в пяти последних матчах. Но при этом у «Турана» одна из самых дисциплинированных оборон – всего четыре пропущенных за этот же отрезок. Особенно выделяется игра в позиционной защите, где коллектив грамотно перекрывает зоны и редко позволяет сопернику создавать опасные моменты.

Команда строит игру от обороны и ставит на минимальный результат – это подтверждают три последних матча, где «Туран» либо играл на ноль, либо проигрывал с минимальной разницей.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В среднем 2.00 пропущенных за матч (последние 5)
  • Средняя результативность – 0.60 гола за игру

«Туран»

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5)
  • В 4 из 5 последних матчей сыграл тотал меньше 2.5
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
0.75
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Туран
0 : 1
27.10.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайсар
0 : 0
13.06.2021
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Туран
1 : 1
04.04.2021
Кайсар

Прогноз на матч «Кайсар» – «Туран»

Сложно ожидать от этого матча зрелищного футбола. «Кайсар» испытывает серьезные трудности как в защите, так и в атаке, а «Туран» играет прагматично и строго в обороне. Обе команды редко радуют результативной игрой, а ставка на минимальное преимущество или ничейный исход выглядит наиболее логичной.

«Туран» смотрится чуть увереннее, особенно на фоне провалов «Кайсара» – и именно гости выглядят фаворитом в предстоящем матче.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Турана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Турана» – коэффициент 6.00
  • Победа «Турана» – коэффициент 2.40
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

5.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Турана»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Туран Кайсар
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