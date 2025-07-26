27 июля на стадионе Turkistan Arena в Туркестане состоится матч 18-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Тураном» и «Ордабасы». Для обеих команд этот матч является важным, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице. Однако с учетом текущей формы команд, «Ордабасы» выглядит фаворитом встречи.

«Туран»

«Туран» находится в кризисе, не выигрывая в последних 10 матчах казахстанской Премьер-лиги. В последних играх команда продемонстрировала явные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Туран» забил всего 2 гола, что составляет 0.4 гола за игру, и пропустил 18 голов, что в среднем составляет 3.6 гола за матч. Эти цифры явно указывают на серьезные проблемы с защитой, особенно против команд высокого уровня, как «Ордабасы». Проблемы с составом, нестабильность в игре и отсутствие эффективных действий в атаке затрудняют для «Турана» успешное сопротивление более сильным соперникам.

Лучший бомбардир команды, Асылжан Аббас, за всю первую половину сезона забил только один гол в четырех матчах, что также отражает слабую результативность команды. Туран, скорее всего, не будет иметь существенного преимущества в этом матче, и хотя они могут создать некоторые моменты, победа будет большим достижением для команды в текущей форме.

«Ордабасы»

«Ордабасы» в последних матчах Премьер-лиги демонстрирует большую стабильность. В последних 5 играх они забили 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. В обороне команда пропускает немного – в среднем 1.2 гола за матч. Несмотря на несколько неудачных игр в Лиге Конференций, «Ордабасы» все же сохраняет хорошие шансы на победу в этом матче, так как их форма в Премьер-лиге гораздо стабильнее. Команда занимает 8-е место в таблице с 23 очками после 16 туров и будет стремиться набрать очки, чтобы улучшить свои позиции.

В последних матчах «Ордабасы» выиграл у «Жетысу» (1:0), а также победил «Астану» (1:0), что подчеркивает их способность выступать слаженно в обороне и использовать редкие моменты в атаке. Несмотря на проблемы с результативностью, команда способна реализовать свои моменты, и их стабильная защита на выезде может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Туран»

Проигрывает в 10 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 3.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 последних матчах

Победа в 1 из последних 5 игр

«Ордабасы»

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 3 из 5 последних матчей против «Турана»

Забивает в 4 последних матчах против «Турана»

Прогноз на матч «Туран» – «Ордабасы»

Судя по текущей форме обеих команд, «Ордабасы» выглядит явным фаворитом встречи. Учитывая проблемы «Турана» в атаке и обороне, а также успешные результаты «Ордабасы» в последних матчах, можно ожидать уверенную победу гостей. Несмотря на то что «Туран» будет играть дома, их слабая результативность и нестабильная оборона делают их серьезными аутсайдерами в этой встрече.

Однако не стоит ожидать крупной победы от «Ордабасы». Команда забивает в среднем 1 гол за матч, а в последних играх не показывала выдающейся результативности. Поэтому, скорее всего, матч завершится победой гостей с не слишком большим счетом.

Рекомендованные ставки