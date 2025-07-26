Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Туран» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90

26 июля 2025 9:53
Туран - Ордабасы
27 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Ордабасы»
Сделать ставку

27 июля на стадионе Turkistan Arena в Туркестане состоится матч 18-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Тураном» и «Ордабасы». Для обеих команд этот матч является важным, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице. Однако с учетом текущей формы команд, «Ордабасы» выглядит фаворитом встречи.

«Туран»

«Туран» находится в кризисе, не выигрывая в последних 10 матчах казахстанской Премьер-лиги. В последних играх команда продемонстрировала явные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Туран» забил всего 2 гола, что составляет 0.4 гола за игру, и пропустил 18 голов, что в среднем составляет 3.6 гола за матч. Эти цифры явно указывают на серьезные проблемы с защитой, особенно против команд высокого уровня, как «Ордабасы». Проблемы с составом, нестабильность в игре и отсутствие эффективных действий в атаке затрудняют для «Турана» успешное сопротивление более сильным соперникам.

Лучший бомбардир команды, Асылжан Аббас, за всю первую половину сезона забил только один гол в четырех матчах, что также отражает слабую результативность команды. Туран, скорее всего, не будет иметь существенного преимущества в этом матче, и хотя они могут создать некоторые моменты, победа будет большим достижением для команды в текущей форме.

«Ордабасы»

«Ордабасы» в последних матчах Премьер-лиги демонстрирует большую стабильность. В последних 5 играх они забили 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. В обороне команда пропускает немного – в среднем 1.2 гола за матч. Несмотря на несколько неудачных игр в Лиге Конференций, «Ордабасы» все же сохраняет хорошие шансы на победу в этом матче, так как их форма в Премьер-лиге гораздо стабильнее. Команда занимает 8-е место в таблице с 23 очками после 16 туров и будет стремиться набрать очки, чтобы улучшить свои позиции.

В последних матчах «Ордабасы» выиграл у «Жетысу» (1:0), а также победил «Астану» (1:0), что подчеркивает их способность выступать слаженно в обороне и использовать редкие моменты в атаке. Несмотря на проблемы с результативностью, команда способна реализовать свои моменты, и их стабильная защита на выезде может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Туран»

  • Проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 3.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Победа в 1 из последних 5 игр

«Ордабасы»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 3 из 5 последних матчей против «Турана»
  • Забивает в 4 последних матчах против «Турана»

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
4
Забитых мячей
6
0.57
В среднем за матч
0.86
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
27.04.2025
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 2
04.09.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 0
16.04.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
1 : 1
18.09.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Ордабасы
0 : 1
03.05.2021
Туран
Показать все

Прогноз на матч «Туран» – «Ордабасы»

Судя по текущей форме обеих команд, «Ордабасы» выглядит явным фаворитом встречи. Учитывая проблемы «Турана» в атаке и обороне, а также успешные результаты «Ордабасы» в последних матчах, можно ожидать уверенную победу гостей. Несмотря на то что «Туран» будет играть дома, их слабая результативность и нестабильная оборона делают их серьезными аутсайдерами в этой встрече.

Однако не стоит ожидать крупной победы от «Ордабасы». Команда забивает в среднем 1 гол за матч, а в последних играх не показывала выдающейся результативности. Поэтому, скорее всего, матч завершится победой гостей с не слишком большим счетом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80
  • Обе команды не забьют – коэффициент 2.10

1.90
Победа «Ордабасы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Туран
Другие прогнозы
26.07.2025
15:00
1.65
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Слуцк - Ислочь
Победа «Ислочи»
26.07.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2 - Кубань
Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.82
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай - Жетысу
Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол - Кайрат
Обе команды забьют
26.07.2025
18:00
1.95
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Минск - Динамо-Брест
Обе команды забьют
26.07.2025
18:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар - Кызыл-Жар
Х2 (победа «Кызыл-Жара» или ничья)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 