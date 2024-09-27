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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Туран
Ордабасы - Туран: обзор матча 27 сентября 2024
Ордабасы
27.09.2024, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Туран
47'
Е. Тунгышбаев
52'
Б. Исламхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Туран
87'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
А. Дмитриев
Замена
М. Федин
️️️️
А. Тагыберген
86'
78'
Замена
Л. Вака
️️️️
А. Архипов
76'
Желтая карточка
А. Архипов
Замена
Г. Суюмбаев
️️️️
З. Шехович
74'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Б. Исламхан
67'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Е. Тунгышбаев
67'
64'
Замена
P. Fejzaj
️️️️
R. Usipkhanov
64'
Замена
А. Хаджиев
️️️️
А. Яколиш
ГОЛ! 2:0!
Б. Исламхан
52'
ГОЛ! 1:0!
Е. Тунгышбаев
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
4-3-3
1
Игнатович
3
Шехович
2
Малый
32
Пластун
23
Эрланов
8
Тагыберген
96
Абикен
22
Астанов
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
10
Яхшибоев
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
33
Велкоски
22
Хомуха
8
Дмитриев
10
5
Сатанов
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
9
Архипов
3
Шехович
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
3
Шехович
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
17
Умаров
9
Исламхан
8
Тагыберген
11
Федин
11
Федин
8
Тагыберген
70
Яколиш
28
Хаджиев
28
Хаджиев
70
Яколиш
10
7
7
10
8
Дмитриев
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
8
Дмитриев
9
Архипов
11
Вака
11
Вака
9
Архипов
Остались в запасе
Ордабасы
Туран
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Ордабасы - Туран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
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10.09.2026
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