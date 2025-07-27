27.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-2-1-1
1
Гошев
5
Орынбасар
8
5
88
Перцух
6
Дарабаев
18
Назымханов
88
Солодовников
3-3-2
1
Шайзада
13
Турсынбай
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
18
Назымханов
11
11
18
Назымханов
88
Солодовников
48
48
88
Солодовников
Жумабек
8
Жаксыбаев
8
Жаксыбаев
Жумабек
22
Астанов
15
Амир
15
Амир
22
Астанов
23
Халматов
27
Канаджижа
27
Канаджижа
23
Халматов
98
Султаниязов
9
Наумец
9
Наумец
98
Султаниязов
Мораес
29
Нуралы
29
Нуралы
Мораес
Остались в запасе
Туран
Ордабасы
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
20
Aziretsultan Turlybek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Думитру Челядник
ВР
11
Юрий Вакулко
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
20
Aziretsultan Turlybek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
11
Юрий Вакулко
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Туран - Ордабасы
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Ордабасы», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»