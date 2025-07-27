Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Туран» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

«Туран» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

27 июля 2025, 16:50
Туран
27.07.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Ордабасы
65' В. Наумец 75' Д. Канаджижа 77' Л. Имнадзе 90+6' С. Малый
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Евгений Гошев
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
88
Николай Солодовников
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Туран
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
20
Aziretsultan Turlybek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
11
A. Abbas
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
3-2-1-1
1
Гошев
5
Орынбасар
8
5
88
Перцух
6
Дарабаев
18
Назымханов
88
Солодовников
3-3-2
1
Шайзада
13
Турсынбай
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
18
Назымханов
11
11
18
Назымханов
88
Солодовников
48
48
88
Солодовников
Жумабек
8
Жаксыбаев
8
Жаксыбаев
Жумабек
22
Астанов
15
Амир
15
Амир
22
Астанов
23
Халматов
27
Канаджижа
27
Канаджижа
23
Халматов
98
Султаниязов
9
Наумец
9
Наумец
98
Султаниязов
Мораес
29
Нуралы
29
Нуралы
Мораес
Остались в запасе
Туран
Ордабасы
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
20
Aziretsultan Turlybek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Думитру Челядник
ВР
11
Юрий Вакулко
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
20
Aziretsultan Turlybek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
11
Юрий Вакулко
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Туран - Ордабасы
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Ордабасы», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Ордабасы»

«Туран» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Туран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+