23 августа в Костанае на стадионе «Орталык» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет «Туран». Хозяева продолжают борьбу за чемпионство и входят в топ-3 турнира, а гости ведут борьбу за выживание и испытывают большие трудности в игре на выезде.

«Тобол»

Коллектив из Костаная набрал 41 очко после 19 туров и уверенно удерживает третью позицию. Команда находится в хорошей форме: в последнем туре «Тобол» одержал волевую победу над «Ордабасы» (3:2), продемонстрировав характер и высокий уровень реализации моментов. В последних пяти матчах костанайцы забили 8 голов при 6 пропущенных. Средняя результативность – 1,6 мяча за игру, и эта стабильность делает «Тобол» одним из самых надeжных претендентов на медали. Главная ударная сила – Ислам Чесноков, на счету которого 7 голов в сезоне. Команда забивает минимум один гол в трeх турах подряд и уверенно использует ошибки соперников.

«Туран»

Гости находятся в зоне риска: 12-е место и всего 15 очков после 21 тура. Несмотря на победу над «Кайсаром» (1:0), в целом форма клуба остаeтся слабой. За последние пять игр «Туран» забил лишь 2 гола, при этом пропустил 13. Особенно проблемной является игра в обороне – средний показатель 2,6 пропущенных за матч. На выезде ситуация ещe хуже: команда не выигрывает восемь матчей подряд. В атаке выделяется Асылжан Аббас, но его вклад ограничен – всего 1 гол за 6 игр. В целом «Туран» показывает крайне нестабильную игру и выглядит одним из главных претендентов на зону стыков.

Факты о командах

«Тобол»

41 очко и 3-е место после 19 туров

8 забитых и 6 пропущенных голов за последние 5 матчей

Забивает в 3 турах подряд

Чесноков – лучший бомбардир (7 голов)

«Туран»

12-е место и 15 очков после 21 тура

2 гола и 13 пропущенных за последние 5 игр

Не выигрывает на выезде 8 матчей подряд

Средний показатель пропущенных – 2,6 за игру

Прогноз на матч «Тобол» – «Туран»

Разница в классе и текущей форме очевидна: «Тобол» стабильно идeт в тройке лидеров и показывает надeжную игру, в то время как «Туран» продолжает бороться с кризисом. Хозяева обладают сильной атакой и высоким уровнем организации, а гости практически в каждом матче совершают грубые ошибки в обороне. На своeм поле костанайцы должны уверенно контролировать ход встречи и добиваться победы. Учитывая результативность хозяев и слабую защиту гостей, наиболее логичными ставками выглядят победа «Тобола» и ставка на их индивидуальный тотал.

Рекомендованные ставки

Победа «Тобола» – коэффициент 1.55

Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Тобола» – коэффициент 1.55