Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тобол» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.55

22 августа 2025 10:00
Тобол - Туран
23 авг. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Тобола»
Сделать ставку

23 августа в Костанае на стадионе «Орталык» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет «Туран». Хозяева продолжают борьбу за чемпионство и входят в топ-3 турнира, а гости ведут борьбу за выживание и испытывают большие трудности в игре на выезде.

«Тобол»

Коллектив из Костаная набрал 41 очко после 19 туров и уверенно удерживает третью позицию. Команда находится в хорошей форме: в последнем туре «Тобол» одержал волевую победу над «Ордабасы» (3:2), продемонстрировав характер и высокий уровень реализации моментов. В последних пяти матчах костанайцы забили 8 голов при 6 пропущенных. Средняя результативность – 1,6 мяча за игру, и эта стабильность делает «Тобол» одним из самых надeжных претендентов на медали. Главная ударная сила – Ислам Чесноков, на счету которого 7 голов в сезоне. Команда забивает минимум один гол в трeх турах подряд и уверенно использует ошибки соперников.

«Туран»

Гости находятся в зоне риска: 12-е место и всего 15 очков после 21 тура. Несмотря на победу над «Кайсаром» (1:0), в целом форма клуба остаeтся слабой. За последние пять игр «Туран» забил лишь 2 гола, при этом пропустил 13. Особенно проблемной является игра в обороне – средний показатель 2,6 пропущенных за матч. На выезде ситуация ещe хуже: команда не выигрывает восемь матчей подряд. В атаке выделяется Асылжан Аббас, но его вклад ограничен – всего 1 гол за 6 игр. В целом «Туран» показывает крайне нестабильную игру и выглядит одним из главных претендентов на зону стыков.

Факты о командах

«Тобол»

  • 41 очко и 3-е место после 19 туров
  • 8 забитых и 6 пропущенных голов за последние 5 матчей
  • Забивает в 3 турах подряд
  • Чесноков – лучший бомбардир (7 голов)

«Туран»

  • 12-е место и 15 очков после 21 тура
  • 2 гола и 13 пропущенных за последние 5 игр
  • Не выигрывает на выезде 8 матчей подряд
  • Средний показатель пропущенных – 2,6 за игру

Личные встречи
88% (7)
13% (1)
0% (0)
22
Забитых мячей
5
2.75
В среднем за матч
0.63
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
1 : 2
25.05.2025
Тобол
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран
0 : 2
14.05.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Туран
0 : 2
23.10.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Туран
2 : 2
01.07.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
3 : 0
04.04.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Туран
2 : 4
03.07.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
5 : 0
23.04.2021
Туран
Показать все

Прогноз на матч «Тобол» – «Туран»

Разница в классе и текущей форме очевидна: «Тобол» стабильно идeт в тройке лидеров и показывает надeжную игру, в то время как «Туран» продолжает бороться с кризисом. Хозяева обладают сильной атакой и высоким уровнем организации, а гости практически в каждом матче совершают грубые ошибки в обороне. На своeм поле костанайцы должны уверенно контролировать ход встречи и добиваться победы. Учитывая результативность хозяев и слабую защиту гостей, наиболее логичными ставками выглядят победа «Тобола» и ставка на их индивидуальный тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Тобола» – коэффициент 1.55

1.55
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Туран Тобол
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 