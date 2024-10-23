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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Тобол
Туран - Тобол: обзор матча 23 октября 2024
Туран
23.10.2024, среда, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Тобол
21'
Р. Кошта
59'
И. Чесноков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Тобол
88'
Замена
П. Ндиайе
️️️️
А. Зуев
88'
Замена
Б. Галым
️️️️
А. Эль-Мессауди
86'
Желтая карточка
Е. Тапалов
77'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Р. Кошта
Замена
B. Mukashev
️️️️
А. Архипов
76'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
А. Яколиш
76'
62'
Замена
Д. Энен
️️️️
И. Чесноков
59'
ГОЛ! 0:2!
И. Чесноков
Желтая карточка
В. Велкоски
48'
Замена
М. Николич
️️️️
С. Сатанов
46'
Замена
A. Mishov
️️️️
P. Fejzaj
46'
Желтая карточка
А. Архипов
45'
Желтая карточка
P. Fejzaj
34'
Желтая карточка
С. Сатанов
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
44
Batyr Mukashev
ЦП
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
2-1-3-3-1
16
Василючек
33
Велкоски
22
Хомуха
8
Дмитриев
7
5
Сатанов
10
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
3-3-1-2-1
92
Покатилов
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
20
Тапалов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
17
Зуев
19
Кошта
5
Сатанов
2
Николич
2
Николич
5
Сатанов
9
Архипов
44
44
9
Архипов
70
Яколиш
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
70
Яколиш
7
19
19
7
17
Зуев
5
Ндиайе
5
Ндиайе
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
10
Галым
10
Галым
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
8
Энен
8
Энен
17
Чесноков
19
Кошта
7
Жумашев
7
Жумашев
19
Кошта
Остались в запасе
Туран
Тобол
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Туран - Тобол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
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