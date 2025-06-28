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«Туран» – «Актобе»: прогноз на матч 29 июня с 65% вероятностью захода ставки

28 июня 2025 11:49
Туран - Актобе
29 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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1.75
Победа «Актобе» – коэффициент 1.75
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В 14-м туре казахстанской Премьер-лиги «Туран» примет на своeм поле одного из претендентов на еврокубковую зону. Хозяева проигрывают шесть матчей подряд, а в последнем туре уступили «Елимаю» 1:2. «Актобе» также находится не в лучшей форме и не может победить четыре тура, однако команда уверенно держится в верхней части таблицы. В личных встречах перевес полностью на стороне гостей – шесть побед подряд.

«Туран»

Команда замыкает середину таблицы с 11 очками и крайне неубедительной игрой: 0.6 гола в среднем за матч и 1.8 пропущенных. «Туран» нестабилен в обороне и редко реализует моменты. Слабая физическая готовность и неудачные концовки приводят к потерям очков.

«Актобе»

Несмотря на неудачный отрезок, команда идeт четвeртой. В последних пяти матчах – пять голов и семь пропущенных. Но даже на этом фоне «Актобе» остаeтся грозной силой: в семи из девяти матчей команда забивала и редко уходит без моментов.

Прогноз на матч

Серия поражений «Турана» и статистическое преимущество гостей в очных встречах делают выбор в пользу «Актобе» очевидным.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • у «Турана» шесть поражений подряд;
  • «Актобе» доминирует в личных встречах;
  • разница в классе и организации игры велика.

Рекомендация: ставка на победу «Актобе» – коэффициент 1.75

1.75
Победа «Актобе» – коэффициент 1.75
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Актобе Туран
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