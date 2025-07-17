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Прогноз на точный счёт матча «Астана» – «Туран»: Премьер-лига, 18 июля 2025

17 июля 2025 10:09
Астана - Туран
18 июл. 2025, пятница 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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6.30
Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
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На «Астана Арене» в матче 17 тура чемпионата Казахстана лидер турнира принимает одного из главных аутсайдеров. «Астана» уверенно возглавляет таблицу, несмотря на недавнюю неудачу против «Ордабасы», и готовится взять три очка перед своими болельщиками. «Туран» пребывает в глубоком игровом кризисе: серия поражений, слабая реализация и уязвимая оборона делают эту команду удобным соперником для фаворитов.

«Астана»

Коллектив демонстрирует стабильную и мощную игру: 11 побед в 17 матчах, 37 очков и первое место в лиге. В пяти последних встречах команда забила 11 голов – в среднем 2.2 за игру. Лучший бомбардир Назми Грипши оформил уже 8 мячей. Несмотря на осечку в игре против «Ордабасы» (0:1), «Астана» сохраняет высокий атакующий темп и остаeтся одной из самых результативных команд чемпионата. Пропускает команда редко – лишь 6 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.2 за игру), причeм на своeм поле действует уверенно.

«Туран»

Команда переживает тяжeлый отрезок: 9 поражений подряд, из них 8 – в Премьер-лиге. Слабое нападение (всего 2 гола за 5 последних матчей) и дырявая защита (13 пропущенных за тот же период) делают «Туран» одной из самых нестабильных команд турнира. В среднем команда пропускает 2.6 мяча за матч, а забивает лишь 0.4. Даже минимальное сопротивление фаворитам оказывается непосильной задачей для гостей, и в выездных встречах они теряют контроль ещe быстрее.

Факты о командах

«Астана»

  • Лучшая атака лиги: 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забил в 18 из 20 последних игр

«Туран»

  • 9 поражений подряд
  • В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из 9 последних матчей (в среднем 2.60 за игру)

Личные встречи
29% (2)
71% (5)
0% (0)
13
Забитых мячей
10
1.86
В среднем за матч
1.43
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Туран
1 : 1
20.04.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
2 : 1
04.08.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 2
27.04.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
2 : 2
02.10.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
3 : 3
01.05.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
1 : 1
30.10.2021
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
2 : 2
13.03.2021
Астана
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Прогноз на матч «Астана» – «Туран»

Учитывая противоположные векторы формы, «Астана» обязана доминировать. Разница в классе, мотивации и организации – критична. «Туран» вряд ли сможет оказать сопротивление на выезде, и наиболее вероятен сценарий уверенной победы лидера с разницей в два-три мяча. При этом не исключено, что гости смогут огрызнуться.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 – коэффициент 6.30
  • Победа «Астаны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.30
Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Туран Астана
Другие прогнозы
18.07.2025
18:00
6.30
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
18.07.2025
18:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Победа «Астаны» с форой (-1)
18.07.2025
20:30
6.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
18.07.2025
20:30
1.67
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
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