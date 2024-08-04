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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Туран
Астана - Туран: обзор матча 04 августа 2024
Астана
04.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Туран
34'
Н. Аханону
90+1'
Н. Грипши (П)
70'
Н. Чучкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Туран
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Грипши
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Василючек
Замена
М. Томасов
️️️️
Э. Астанов
78'
77'
Желтая карточка
Н. Чучкич
75'
Желтая карточка
B. Mukashev
73'
Замена
A. Mishov
️️️️
А. Яколиш
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Чучкич
67'
Желтая карточка
А. Архипов
65'
Замена
B. Mukashev
️️️️
А. Соколенко
65'
Замена
М. Ваганов
️️️️
П. Киреенко
Замена
Н. Грипши
️️️️
А. Бейсебеков
61'
Замена
А. Марочкин
️️️️
Т. Досмагамбетов
61'
56'
Желтая карточка
П. Киреенко
54'
Желтая карточка
С. Сатанов
Замена
М. Эбонг
️️️️
Б. Осеи
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Аханону
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
44
Batyr Mukashev
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
3
Калайца
15
Бейсебеков
4
Быстров
5
Куат
24
Осеи
13
Басманов
10
Астанов
81
Каримов
20
Аханону
3-1-2-3-1
16
Василючек
71
Соколенко
22
Хомуха
2
Николич
8
Дмитриев
5
Сатанов
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
9
Архипов
27
Досмагамбетов
22
Марочкин
22
Марочкин
27
Досмагамбетов
10
Астанов
10
Томасов
10
Томасов
10
Астанов
24
Осеи
7
Эбонг
7
Эбонг
24
Осеи
15
Бейсебеков
11
Грипши
11
Грипши
15
Бейсебеков
13
Киреенко
11
Ваганов
11
Ваганов
13
Киреенко
71
Соколенко
44
44
71
Соколенко
70
Яколиш
19
19
70
Яколиш
Остались в запасе
Астана
Туран
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
28
Усман Камара
ЛВ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
28
Усман Камара
ЛВ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Астана - Туран
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
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