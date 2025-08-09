09.08.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-4-1-2
1
Хаткевич
2
Рыжук
56
Юденков
12
26
Керимжанов
77
Совпель
5
Миложко
4
Хадаркевич
7
Стасевич
9
Чунчуков
18
Труфанов
3-4-2-1
1
Гошев
72
Аскаров
4
5
Орынбасар
88
Перцух
6
Дарабаев
24
28
Чирков
18
Назымханов
9
Абзалов
88
Солодовников
9
Чунчуков
10
Джуматов
10
Джуматов
9
Чунчуков
18
Труфанов
11
Каямба
11
Каямба
18
Труфанов
12
9
Яковлев
9
Яковлев
12
Каямба
27
27
Каямба
2
Рыжук
14
Дорофеев
14
Дорофеев
2
Рыжук
28
Чирков
30
Игнатов
30
Игнатов
28
Чирков
88
Перцух
10
10
88
Перцух
18
Назымханов
11
11
18
Назымханов
9
Абзалов
48
48
9
Абзалов
88
Солодовников
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
88
Солодовников
Остались в запасе
Атырау
Туран
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Остались в запасе
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Статистика матча Атырау - Туран
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Турана», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»