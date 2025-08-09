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  • «Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

«Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

9 августа 2025, 14:50
Атырау
09.08.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Туран
85' К. Дорофеев
56' А. Назымханов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Туран
1
Евгений Гошев
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
28
Роман Чирков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
88
Николай Солодовников
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Атырау
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Туран
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
11
A. Abbas
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
3-4-1-2
1
Хаткевич
2
Рыжук
56
Юденков
12
26
Керимжанов
77
Совпель
5
Миложко
4
Хадаркевич
7
Стасевич
9
Чунчуков
18
Труфанов
3-4-2-1
1
Гошев
72
Аскаров
4
5
Орынбасар
88
Перцух
6
Дарабаев
24
28
Чирков
18
Назымханов
9
Абзалов
88
Солодовников
9
Чунчуков
10
Джуматов
10
Джуматов
9
Чунчуков
18
Труфанов
11
Каямба
11
Каямба
18
Труфанов
12
9
Яковлев
9
Яковлев
12
Каямба
27
27
Каямба
2
Рыжук
14
Дорофеев
14
Дорофеев
2
Рыжук
28
Чирков
30
Игнатов
30
Игнатов
28
Чирков
88
Перцух
10
10
88
Перцух
18
Назымханов
11
11
18
Назымханов
9
Абзалов
48
48
9
Абзалов
88
Солодовников
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
88
Солодовников
Остались в запасе
Атырау
Туран
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Остались в запасе
16
Dauren Tokmagambetov
ВР
29
Abylhajyr Zulfikarov
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Статистика матча Атырау - Туран
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Турана», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Туран»

«Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Атырау
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