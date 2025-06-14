14.06.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Туран
2-1-1-1
78
Закиров
5
Сатышев
28
Хаджиев
24
11
Тойбеков
9
Жумабек
4-1-3-2
1
Игнатович
25
Ром
33
Венизелу
5
Тевзадзе
23
Балтабеков
7
Куат
7
Караман
9
Адиль
14
Саулет
77
Ануарбеков
19
Сантос
9
Жумабек
23
Нурымбет
23
Нурымбет
9
Жумабек
23
Балтабеков
63
Сараванья
63
Сараванья
23
Балтабеков
77
Ануарбеков
88
Мартинс
88
Мартинс
77
Ануарбеков
9
Адиль
21
21
9
Адиль
Остались в запасе
Туран
Женис
Главный тренер
Виталий Жуковский
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Туран - Женис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Жениса», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Женис»
- Матч будет можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»