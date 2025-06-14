Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 16:50
Туран
14.06.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Женис
74' А. Саулет 84' А. Сантос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Еркебулан Тойбеков
ЛВ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
19
Адилио Сантос
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Туран
23
Абинур Нурымбет
АП
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
2-1-1-1
78
Закиров
5
Сатышев
28
Хаджиев
24
11
Тойбеков
9
Жумабек
4-1-3-2
1
Игнатович
25
Ром
33
Венизелу
5
Тевзадзе
23
Балтабеков
7
Куат
7
Караман
9
Адиль
14
Саулет
77
Ануарбеков
19
Сантос
9
Жумабек
23
Нурымбет
23
Нурымбет
9
Жумабек
23
Балтабеков
63
Сараванья
63
Сараванья
23
Балтабеков
77
Ануарбеков
88
Мартинс
88
Мартинс
77
Ануарбеков
9
Адиль
21
21
9
Адиль
Остались в запасе
Туран
Женис
Главный тренер
Виталий Жуковский
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Туран - Женис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Жениса», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Женис»

Kazsport

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Туран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+