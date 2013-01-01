Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
20
1
1
64
8
56
61
22
17
4
1
64
11
53
55
22
15
2
5
47
20
27
47
22
13
3
6
36
27
9
42
22
9
3
10
35
42
-7
30
22
8
5
9
30
32
-2
29
22
9
2
11
20
26
-6
29
22
7
5
10
30
46
-16
26
22
7
4
11
29
38
-9
25
22
7
4
11
29
42
-13
25
22
6
5
11
37
65
-28
23
22
6
3
13
25
42
-17
21
22
3
4
15
37
57
-20
13
22
3
3
16
16
43
-27
12
Команда
4
6
7
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
3
0
36
4
32
30
10
10
0
0
32
1
31
30
11
7
1
3
23
12
11
22
11
7
1
3
24
17
7
22
11
7
1
3
20
14
6
22
11
6
3
2
20
12
8
21
11
6
1
4
12
11
1
19
11
5
2
4
14
11
3
17
11
5
1
5
17
14
3
16
11
5
1
5
19
26
-7
16
11
3
4
4
16
22
-6
13
11
4
1
6
14
22
-8
13
11
1
4
6
24
30
-6
7
11
2
1
8
8
24
-16
7
Команда
5
6
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
1
1
32
7
25
31
10
8
1
1
28
7
21
25
11
8
1
2
24
8
16
25
11
6
2
3
16
13
3
20
11
4
1
6
14
24
-10
13
11
3
1
7
8
15
-7
10
11
2
3
6
12
24
-12
9
11
2
2
7
11
20
-9
8
11
2
2
7
10
20
-10
8
11
2
2
7
11
25
-14
8
11
2
2
7
15
31
-16
8
11
1
4
6
18
39
-21
7
11
2
0
9
13
27
-14
6
11
1
2
8
8
19
-11
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире