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  • «Астана» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025

«Астана» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025

18 июля 2025, 16:50
Астана
18.07.2025, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
7 : 0
Завершен
Туран
9' Н. Жаксылык 16' У. Камара 19' Н. Грипши 42' Н. Жаксылык 81' Ч. Жоффри 86' М. Томасов 90+2' Р. Каримов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Иван Башич
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Туран
1
Евгений Гошев
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
88
Николай Солодовников
ЦФ
11
A. Abbas
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
4-1-3-2
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
28
Камара
7
Грипши
13
Жаксылык
99
Жоффри
8
Башич
3-3-3
1
Гошев
25
Сапанов
72
Аскаров
5
Орынбасар
28
Чирков
6
Дарабаев
24
9
Абдулла
11
88
Солодовников
8
Башич
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
8
Башич
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
13
Жаксылык
10
Томасов
10
Томасов
13
Жаксылык
3
Калайца
81
Каримов
81
Каримов
3
Калайца
9
Абдулла
4
4
9
Абдулла
6
Дарабаев
10
10
6
Дарабаев
11
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
11
Остались в запасе
Астана
Туран
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
7
Макс Эбонг
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
78
Тимурбек Закиров
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
7
Макс Эбонг
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
78
Тимурбек Закиров
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Статистика матча Астана - Туран
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Турана», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана»«Туран»

«Астана» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Астана
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