18.07.2025, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
7 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-1-3-2
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
28
Камара
7
Грипши
13
Жаксылык
99
Жоффри
8
Башич
3-3-3
1
Гошев
25
Сапанов
72
Аскаров
5
Орынбасар
28
Чирков
6
Дарабаев
24
9
Абдулла
11
88
Солодовников
8
Башич
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
8
Башич
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
13
Жаксылык
10
Томасов
10
Томасов
13
Жаксылык
3
Калайца
81
Каримов
81
Каримов
3
Калайца
9
Абдулла
4
4
9
Абдулла
6
Дарабаев
10
10
6
Дарабаев
11
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
11
Остались в запасе
Астана
Туран
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
7
Макс Эбонг
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
78
Тимурбек Закиров
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
7
Макс Эбонг
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
78
Тимурбек Закиров
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
S. Bakirov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Статистика матча Астана - Туран
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Турана», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»