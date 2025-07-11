Встреча двух команд, находящихся в кризисе. «Туран» проиграл 8 матчей подряд и занимает предпоследнюю строчку. Команда крайне слаба в обороне – 13 пропущенных мячей за 5 последних игр. «Кызыл-Жар» не выигрывает уже 7 туров, но набрал форму в защите – три ничьи подряд, в том числе с лидером турнира.

«Туран»

Команда проваливает сезон: 11 очков, 13-е место и 0.40 гола в среднем за 5 последних игр. При этом в очных встречах с «Кызыл-Жаром» имеет серию из трeх побед подряд. На своeм поле «Туран» также нестабилен – три поражения кряду.

«Кызыл-Жар»

Клуб показывает более сбалансированную игру, несмотря на отсутствие побед. Последние три матча завершились вничью. Команда умеет сушить игру и допускать минимум ошибок у своих ворот. В пяти последних турах – только 5 пропущенных мячей.

Прогноз на матч

Учитывая слабую форму «Турана» и осторожную тактику гостей, ожидаем низовую игру без обилия голов.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

«Туран» забил 2 гола за 5 туров

«Кызыл-Жар» пропустил 1 мяч в 3 последних матчах

4 из 5 последних игр «Кызыл-Жара» прошли на тотал меньше 2.5

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65