Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Туран» – «Женис»: Премьер-лига, 14 июня 2025

13 июня 2025 10:01
Туран - Женис
14 июн. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

14 июня на стадионе Turkistan Arena пройдeт матч 12-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сразятся «Туран» и «Женис». Обе команды переживают непростой период, а результат встречи может серьезно повлиять на расстановку в нижней части таблицы.

«Туран»

«Туран» идeт на 9-й строчке и после 11 туров имеет в активе 11 очков. Команда проиграла три последних матча, пропуская в каждой из них, что говорит о проблемах в обороне. Всего за последние пять матчей «Туран» пропустил 7 мячей – 1.40 в среднем за игру.

В атаке ситуация также нестабильна: лишь 3 гола за 5 туров, в среднем 0.60 за матч. Лидер нападения – Игорь Стасевич с тремя мячами, но его усилий явно недостаточно для перелома тенденции. Последние поражения от «Улытау» (1:2), «Тобола» (1:2) и «Кайсара» (0:1) подтверждают спад, особенно тревожны невыразительные игры на своeм поле.

«Женис»

«Женис» борется за выживание, находясь на 13-м месте с 7 очками. Команда не побеждает в Премьер-лиге уже 13 матчей подряд. Тем не менее, в атаке наметился прогресс – 6 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.20 за игру. Лучший бомбардир – Адилио с двумя мячами.

Проблемы команды в обороне очевидны: 9 пропущенных голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80), и всего одна игра из последних девяти без пропущенных мячей. При этом «Женис» регулярно забивает даже сильным соперникам – по два мяча «Ордабасы» и «Астане», что делает их опасными на фоне нестабильной обороны «Турана».

Факты о командах:

«Туран»

  • Проиграл 4 последних матча
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • 11 очков после 11 туров

«Женис»

  • Не выигрывает в 13 матчах подряд
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.20 гола
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • 7 очков после 11 туров

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
1 : 0
20.04.2024
Туран

Прогноз на матч «Туран» – «Женис»

Обе команды пребывают в кризисе, но «Женис» выглядит немного свежее и результативнее в атаке. «Туран» не может наладить игру в обороне, а его атака заметно менее эффективна. Гости забивают стабильно, но и пропускают немало. Встреча может пройти в открытом ключе с обоюдными шансами на голы. Исход будет решаться в деталях, но текущая динамика команд говорит в пользу результативной ничьей.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Женис» больше 0.5 – коэффициент 1.60
  • Ничья – коэффициент 3.40

7.50
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Женис Туран
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 