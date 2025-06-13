14 июня на стадионе Turkistan Arena пройдeт матч 12-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сразятся «Туран» и «Женис». Обе команды переживают непростой период, а результат встречи может серьезно повлиять на расстановку в нижней части таблицы.
«Туран»
«Туран» идeт на 9-й строчке и после 11 туров имеет в активе 11 очков. Команда проиграла три последних матча, пропуская в каждой из них, что говорит о проблемах в обороне. Всего за последние пять матчей «Туран» пропустил 7 мячей – 1.40 в среднем за игру.
В атаке ситуация также нестабильна: лишь 3 гола за 5 туров, в среднем 0.60 за матч. Лидер нападения – Игорь Стасевич с тремя мячами, но его усилий явно недостаточно для перелома тенденции. Последние поражения от «Улытау» (1:2), «Тобола» (1:2) и «Кайсара» (0:1) подтверждают спад, особенно тревожны невыразительные игры на своeм поле.
«Женис»
«Женис» борется за выживание, находясь на 13-м месте с 7 очками. Команда не побеждает в Премьер-лиге уже 13 матчей подряд. Тем не менее, в атаке наметился прогресс – 6 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.20 за игру. Лучший бомбардир – Адилио с двумя мячами.
Проблемы команды в обороне очевидны: 9 пропущенных голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80), и всего одна игра из последних девяти без пропущенных мячей. При этом «Женис» регулярно забивает даже сильным соперникам – по два мяча «Ордабасы» и «Астане», что делает их опасными на фоне нестабильной обороны «Турана».
Факты о командах:
«Туран»
- Проиграл 4 последних матча
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола
- Пропускает в 4 матчах подряд
- 11 очков после 11 туров
«Женис»
- Не выигрывает в 13 матчах подряд
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.20 гола
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- 7 очков после 11 туров
Прогноз на матч «Туран» – «Женис»
Обе команды пребывают в кризисе, но «Женис» выглядит немного свежее и результативнее в атаке. «Туран» не может наладить игру в обороне, а его атака заметно менее эффективна. Гости забивают стабильно, но и пропускают немало. Встреча может пройти в открытом ключе с обоюдными шансами на голы. Исход будет решаться в деталях, но текущая динамика команд говорит в пользу результативной ничьей.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Женис» больше 0.5 – коэффициент 1.60
- Ничья – коэффициент 3.40