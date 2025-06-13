14 июня на стадионе Turkistan Arena пройдeт матч 12-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сразятся «Туран» и «Женис». Обе команды переживают непростой период, а результат встречи может серьезно повлиять на расстановку в нижней части таблицы.

«Туран»

«Туран» идeт на 9-й строчке и после 11 туров имеет в активе 11 очков. Команда проиграла три последних матча, пропуская в каждой из них, что говорит о проблемах в обороне. Всего за последние пять матчей «Туран» пропустил 7 мячей – 1.40 в среднем за игру.

В атаке ситуация также нестабильна: лишь 3 гола за 5 туров, в среднем 0.60 за матч. Лидер нападения – Игорь Стасевич с тремя мячами, но его усилий явно недостаточно для перелома тенденции. Последние поражения от «Улытау» (1:2), «Тобола» (1:2) и «Кайсара» (0:1) подтверждают спад, особенно тревожны невыразительные игры на своeм поле.

«Женис»

«Женис» борется за выживание, находясь на 13-м месте с 7 очками. Команда не побеждает в Премьер-лиге уже 13 матчей подряд. Тем не менее, в атаке наметился прогресс – 6 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.20 за игру. Лучший бомбардир – Адилио с двумя мячами.

Проблемы команды в обороне очевидны: 9 пропущенных голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80), и всего одна игра из последних девяти без пропущенных мячей. При этом «Женис» регулярно забивает даже сильным соперникам – по два мяча «Ордабасы» и «Астане», что делает их опасными на фоне нестабильной обороны «Турана».

Факты о командах:

«Туран»

Проиграл 4 последних матча

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола

Пропускает в 4 матчах подряд

11 очков после 11 туров

«Женис»

Не выигрывает в 13 матчах подряд

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.20 гола

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

7 очков после 11 туров

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Туран 1 : 1 Женис Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Женис 1 : 0 Туран

Прогноз на матч «Туран» – «Женис»

Обе команды пребывают в кризисе, но «Женис» выглядит немного свежее и результативнее в атаке. «Туран» не может наладить игру в обороне, а его атака заметно менее эффективна. Гости забивают стабильно, но и пропускают немало. Встреча может пройти в открытом ключе с обоюдными шансами на голы. Исход будет решаться в деталях, но текущая динамика команд говорит в пользу результативной ничьей.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: