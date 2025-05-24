25 мая на стадионе Turkistan Arena состоится матч 10-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Тураном» и «Тоболом». Обе команды находятся в разной игровой форме и преследуют различные цели в турнирной таблице. «Туран» старается сохранить середину, в то время как «Тобол» продолжает борьбу за лидерство, демонстрируя мощную серию результатов.

«Туран»

Хозяева подходят к матчу, имея лишь одну победу в последних пяти играх и всего один забитый гол за этот отрезок. В атаке команда переживает затяжной кризис – несмотря на старания Игоря Стасевича, который забил 3 мяча в сезоне, «Туран» обладает одним из самых слабых нападений в чемпионате. Команда играет строго от обороны, что подтверждает показатель пропущенных голов: 4 мяча за 5 матчей (в среднем 0.80 за игру).

При этом «Туран» чувствует себя комфортно дома – проиграл лишь дважды в последних семи домашних матчах Премьер-лиги. Однако стабильная оборона не компенсирует дефицит креатива в атаке: средняя результативность составляет всего 0.20 гола за игру за последние пять матчей.

«Тобол»

Гости идут в верхней части таблицы с 17 очками и демонстрируют уверенный и сбалансированный футбол. Команда выиграла три матча подряд, включая убедительную победу над «Астаной» (3:1) и кубковую победу над «Тураном» со счeтом 2:0. В пяти последних матчах «Тобол» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил всего 4 (0.80 в среднем).

Форма лидера атаки Николая Сигневича – важный фактор успеха. Он забил 5 мячей в 7 играх и продолжает регулярно угрожать воротам соперников. Команда забивает в восьми матчах подряд, а против «Турана» – в семи последних. Это стабильность, которая делает «Тобол» фаворитом.

Факты о командах

Туран

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В среднем 0.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.80 гола за матч в защите

Лишь 1 победа в 5 последних играх

Не забивал в 4 из 5 последних матчей

Тобол

Победил в 3 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.80 гола за матч в защите

Сигневич – 5 голов в 7 матчах

Личные встречи 0% (0) 14% (1) 86% (6) 4 Забитых мячей 20 0.57 В среднем за матч 2.86 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Туран 0 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Туран 0 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Тобол 2 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Туран 2 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Тобол 3 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Туран 2 : 4 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Тобол 5 : 0 Туран

Прогноз на матч «Туран» – «Тобол»

С учeтом текущей формы команд, атакующего потенциала гостей и пассивности «Турана» в нападении, логично ожидать уверенную победу «Тобола» с сухим счeтом. Хозяева вряд ли смогут пробить организованную оборону соперника, особенно при таком уровне результативности.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки: