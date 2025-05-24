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Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Тобол»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 13:28
Туран - Тобол
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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7.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Тобола»
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25 мая на стадионе Turkistan Arena состоится матч 10-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Тураном» и «Тоболом». Обе команды находятся в разной игровой форме и преследуют различные цели в турнирной таблице. «Туран» старается сохранить середину, в то время как «Тобол» продолжает борьбу за лидерство, демонстрируя мощную серию результатов.

«Туран»

Хозяева подходят к матчу, имея лишь одну победу в последних пяти играх и всего один забитый гол за этот отрезок. В атаке команда переживает затяжной кризис – несмотря на старания Игоря Стасевича, который забил 3 мяча в сезоне, «Туран» обладает одним из самых слабых нападений в чемпионате. Команда играет строго от обороны, что подтверждает показатель пропущенных голов: 4 мяча за 5 матчей (в среднем 0.80 за игру).

При этом «Туран» чувствует себя комфортно дома – проиграл лишь дважды в последних семи домашних матчах Премьер-лиги. Однако стабильная оборона не компенсирует дефицит креатива в атаке: средняя результативность составляет всего 0.20 гола за игру за последние пять матчей.

«Тобол»

Гости идут в верхней части таблицы с 17 очками и демонстрируют уверенный и сбалансированный футбол. Команда выиграла три матча подряд, включая убедительную победу над «Астаной» (3:1) и кубковую победу над «Тураном» со счeтом 2:0. В пяти последних матчах «Тобол» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустил всего 4 (0.80 в среднем).

Форма лидера атаки Николая Сигневича – важный фактор успеха. Он забил 5 мячей в 7 играх и продолжает регулярно угрожать воротам соперников. Команда забивает в восьми матчах подряд, а против «Турана» – в семи последних. Это стабильность, которая делает «Тобол» фаворитом.

Факты о командах

Туран

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем 0.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 гола за матч в защите
  • Лишь 1 победа в 5 последних играх
  • Не забивал в 4 из 5 последних матчей

Тобол

  • Победил в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 гола за матч в защите
  • Сигневич – 5 голов в 7 матчах

Личные встречи
0% (0)
14% (1)
86% (6)
4
Забитых мячей
20
0.57
В среднем за матч
2.86
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран
0 : 2
14.05.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Туран
0 : 2
23.10.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Туран
2 : 2
01.07.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
3 : 0
04.04.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Туран
2 : 4
03.07.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
5 : 0
23.04.2021
Туран
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Прогноз на матч «Туран» – «Тобол»

С учeтом текущей формы команд, атакующего потенциала гостей и пассивности «Турана» в нападении, логично ожидать уверенную победу «Тобола» с сухим счeтом. Хозяева вряд ли смогут пробить организованную оборону соперника, особенно при таком уровне результативности.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Тобола» – коэффициент 7.00
  • Победа «Тобола» всухую – коэффициент 2.75
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Тобола»
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Тобол Туран
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