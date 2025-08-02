3 августа в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 19-го тура Премьер-лиги Казахстана между командами, находящимися в нижней части таблицы. «Жетысу» и «Туран» ведут борьбу за выживание и нуждаются в очках. Однако гости подходят к встрече в состоянии глубочайшего игрового кризиса, в то время как хозяева демонстрируют хотя бы эпизодическую стабильность.

«Жетысу»

Команда находится на 11-й строчке с 16 очками и старается удержаться выше зоны вылета. Последние результаты нестабильны: поражения от «Елимая» (0:3) и «Жениса» (1:3), но и победы над «Ордабасы» и «Улытау» показывают, что «Жетысу» способен на результат. Основной проблемой остаeтся слабая реализация в атаке – всего 4 забитых гола за 5 последних матчей. При этом оборона также нестабильна: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда вынуждена полагаться на организованную игру и ошибки соперника.

«Туран»

«Туран» проводит крайне неудачный сезон: команда замыкает таблицу с 11 очками и проиграла все 10 последних матчей в Премьер-лиге. Проблемы носят системный характер – слабая атака (1 гол за 5 матчей) и катастрофическая оборона (20 пропущенных мячей за этот же период). Команда проигрывает даже в домашних матчах с разгромным счeтом, как это было против «Ордабасы» (0:4) и «Актобе» (0:3). Единственным светлым пятном остаeтся нападающий Асылжан Аббас, но даже он не в состоянии переломить общий вектор падения.

Факты о командах:

«Жетысу»

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Победил в 2 из 5 последних матчей

11 место в таблице с 16 очками

9 пропущенных голов за 5 матчей

«Туран»

Проиграл 11 матчей подряд в Премьер-лиге

Пропускает в каждом из последних 11 матчей

В среднем: 0.20 забито и 4.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

13 место с 11 очками

20 пропущенных голов за 5 последних матчей

Прогноз на матч «Жетысу» – «Туран»

Форма «Турана» оставляет крайне мрачное впечатление – команда проигрывает всем подряд и выглядит абсолютно разобранной как в атаке, так и в защите. «Жетысу», несмотря на не самую результативную игру, выглядит как минимум организованной командой, которая способна использовать слабости соперника. Учитывая текущую форму гостей, логичной видится победа хозяев при низкой результативности. Ожидается прагматичный матч, где «Жетысу» сможет минимально обыграть разобранного оппонента.

Рекомендованные ставки: