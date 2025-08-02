Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Жетысу» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.68

02 августа 2025 10:03
Жетысу - Туран
03 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Жетысу»
Сделать ставку

3 августа в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 19-го тура Премьер-лиги Казахстана между командами, находящимися в нижней части таблицы. «Жетысу» и «Туран» ведут борьбу за выживание и нуждаются в очках. Однако гости подходят к встрече в состоянии глубочайшего игрового кризиса, в то время как хозяева демонстрируют хотя бы эпизодическую стабильность.

«Жетысу»

Команда находится на 11-й строчке с 16 очками и старается удержаться выше зоны вылета. Последние результаты нестабильны: поражения от «Елимая» (0:3) и «Жениса» (1:3), но и победы над «Ордабасы» и «Улытау» показывают, что «Жетысу» способен на результат. Основной проблемой остаeтся слабая реализация в атаке – всего 4 забитых гола за 5 последних матчей. При этом оборона также нестабильна: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда вынуждена полагаться на организованную игру и ошибки соперника.

«Туран»

«Туран» проводит крайне неудачный сезон: команда замыкает таблицу с 11 очками и проиграла все 10 последних матчей в Премьер-лиге. Проблемы носят системный характер – слабая атака (1 гол за 5 матчей) и катастрофическая оборона (20 пропущенных мячей за этот же период). Команда проигрывает даже в домашних матчах с разгромным счeтом, как это было против «Ордабасы» (0:4) и «Актобе» (0:3). Единственным светлым пятном остаeтся нападающий Асылжан Аббас, но даже он не в состоянии переломить общий вектор падения.

Факты о командах:

«Жетысу»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Победил в 2 из 5 последних матчей
  • 11 место в таблице с 16 очками
  • 9 пропущенных голов за 5 матчей

«Туран»

  • Проиграл 11 матчей подряд в Премьер-лиге
  • Пропускает в каждом из последних 11 матчей
  • В среднем: 0.20 забито и 4.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 13 место с 11 очками
  • 20 пропущенных голов за 5 последних матчей

Личные встречи
67% (4)
33% (2)
0% (0)
9
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 0
03.08.2025
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Туран
0 : 0
03.05.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
0 : 0
01.09.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
2 : 3
11.05.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 2
28.05.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
3 : 0
20.03.2021
Туран
Показать все

Прогноз на матч «Жетысу» – «Туран»

Форма «Турана» оставляет крайне мрачное впечатление – команда проигрывает всем подряд и выглядит абсолютно разобранной как в атаке, так и в защите. «Жетысу», несмотря на не самую результативную игру, выглядит как минимум организованной командой, которая способна использовать слабости соперника. Учитывая текущую форму гостей, логичной видится победа хозяев при низкой результативности. Ожидается прагматичный матч, где «Жетысу» сможет минимально обыграть разобранного оппонента.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Жетысу» – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Туран» меньше 1.0 – коэффициент 1.54

1.68
Победа «Жетысу»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Туран Жетысу
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 