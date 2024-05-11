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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Жетысу
Туран - Жетысу: обзор матча 11 мая 2024
Туран
11.05.2024, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Жетысу
24'
Л. Вака
90+4'
А. Хаджиев
14'
Д. Усенов
47'
А. Добай
74'
М. Чиканчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Жетысу
ГОЛ! 2:3!
А. Хаджиев
Пас отдал
М. Ваганов
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
В. Брага
Замена
А. Хаджиев
️️️️
А. Яколиш
79'
75'
Замена
Д. Караман
️️️️
Д. Усенов
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Чиканчи
Пас отдал
А. Балтабеков
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
Б. Слука
70'
Желтая карточка
Б. Слука
68'
63'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Жумабек
50'
Желтая карточка
Н. Даиров
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Добай
Пас отдал
Д. Усенов
Замена
М. Ваганов
️️️️
А. Сулей
46'
Желтая карточка
А. Сулей
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вака
Пас отдал
А. Яколиш
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Усенов
Пас отдал
А. Балтабеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
55
Дэвид Мавутор
ОП
24
Никола Чучкич
АП
11
Леонардо Вака
ПВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Туран
14
Самат Шамши
ПЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-2-3-1
78
Закиров
71
Слука
2
Николич
33
Велкоски
71
Соколенко
8
Дмитриев
55
Мавутор
77
Сулей
24
Чучкич
70
Яколиш
11
Вака
3-5-1-1
45
Сиукаев
3
Даиров
3
Чарльстон
23
Балтабеков
11
Добай
16
Брага
10
Мосиашвили
67
Калмырза
47
Усенов
7
Мужиков
9
Жумабек
70
Яколиш
28
Хаджиев
28
Хаджиев
70
Яколиш
77
Сулей
11
Ваганов
11
Ваганов
77
Сулей
71
Слука
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
71
Слука
47
Усенов
18
Караман
18
Караман
47
Усенов
9
Жумабек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
9
Жумабек
Остались в запасе
Туран
Жетысу
14
Самат Шамши
ПЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
14
Самат Шамши
ПЗ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Туран - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
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