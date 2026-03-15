«Пиза» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.10

15 марта 2026 9:32
Пиза - Кальяри
15 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 29 тур
2.10
Победа «Кальяри» с форой 0
15 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 29-го тура чемпионата Италии. Главный аутсайдер Серии А «Пиза» попробует разжиться очками в домашнем противостоянии с «Кальяри».

«Пиза»

«Пиза», относительно недавно разжившаяся новым тренером (Оскар Хильемарк), застряла на самом дне турнирной таблицы элитного футбольного дивизиона Италии. Все идет к тому, что «Пиза» в конечном итоге вернется к более привычной среде обитания и рухнет обратно в Серию Б. 15 очков за 28 матчей – не тот результат, который вселяет оптимизм в светлое будущее.

Последние три игры:

  • Ювентус – Пиза 4:0
  • Пиза – Болонья 0:1
  • Фиорентина – Пиза 1:0

«Кальяри»

«Островитяне» под руководством Фабио Пизакане пытаются вернуть себе статус середняка Серии А. на данный момент «Кальяри» идет 15-м и на шесть баллов возвышается над зоной вылета. Определенный запас прочности имеется, но работа еще не сделана.

Последние три игры:

  • Кальяри – Комо 1:2
  • Парма – Кальяри 1:1
  • Кальяри – Лацио 0:0

Очные встречи

  • Кальяри – Пиза 2:2
  • Пиза – Кальяри 0:0
  • Кальяри – Пиза 1:1

Прогноз на матч «Пиза» – «Кальяри»

«Пиза» не одержала ни одной победы на дистанции в 17 (!) матчей подряд. У команды катастрофические проблемы с атакой и все меньше и меньше веры в собственные силы. Предполагаем, что «Кальяри» должен цепляться за очки в противостоянии с, пожалуй, самой слабой командой Серии А.

Прогноз: победа «Кальяри» с форой 0, коэффициент – 2,10. Прогноз на счет – 0:1.

Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Кальяри Пиза
Другие прогнозы
17.03.2026
15:00
2.65
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Каспий - Окжетпес
Победа «Каспия»
17.03.2026
19:30
1.77
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Краснодар - ЦСКА
Победа «Краснодара»
17.03.2026
20:00
1.63
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче - Газиантеп
Фора «Фенербахче» (-1.5)
17.03.2026
23:00
2.25
Лига чемпионов, 1/8 финала
Арсенал - Байер
Тотал меньше 2.5 голов
17.03.2026
23:00
1.50
Лига чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Сити - Реал
Победа «Манчестер Сити»
18.03.2026
16:00
3.25
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор - Коджаэлиспор
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
