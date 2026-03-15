15 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 29-го тура чемпионата Италии. Главный аутсайдер Серии А «Пиза» попробует разжиться очками в домашнем противостоянии с «Кальяри».
«Пиза»
«Пиза», относительно недавно разжившаяся новым тренером (Оскар Хильемарк), застряла на самом дне турнирной таблицы элитного футбольного дивизиона Италии. Все идет к тому, что «Пиза» в конечном итоге вернется к более привычной среде обитания и рухнет обратно в Серию Б. 15 очков за 28 матчей – не тот результат, который вселяет оптимизм в светлое будущее.
Последние три игры:
- Ювентус – Пиза 4:0
- Пиза – Болонья 0:1
- Фиорентина – Пиза 1:0
«Кальяри»
«Островитяне» под руководством Фабио Пизакане пытаются вернуть себе статус середняка Серии А. на данный момент «Кальяри» идет 15-м и на шесть баллов возвышается над зоной вылета. Определенный запас прочности имеется, но работа еще не сделана.
Последние три игры:
- Кальяри – Комо 1:2
- Парма – Кальяри 1:1
- Кальяри – Лацио 0:0
Очные встречи
- Кальяри – Пиза 2:2
- Пиза – Кальяри 0:0
- Кальяри – Пиза 1:1
Прогноз на матч «Пиза» – «Кальяри»
«Пиза» не одержала ни одной победы на дистанции в 17 (!) матчей подряд. У команды катастрофические проблемы с атакой и все меньше и меньше веры в собственные силы. Предполагаем, что «Кальяри» должен цепляться за очки в противостоянии с, пожалуй, самой слабой командой Серии А.
Прогноз: победа «Кальяри» с форой 0, коэффициент – 2,10. Прогноз на счет – 0:1.