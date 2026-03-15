Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кристал Пэлас» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.81

15 марта 2026 7:13
Кристал Пэлас - Лидс
15 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.81
Обе забьют
Сделать ставку

15 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура английской Премьер-Лиги. На «Селхерст Парк» в гости к «Кристал Пэлас» пожалует «Лидс» Даниэля Фарке.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» проводят свои последние матчи при каденции австрийского тренера Оливера Гласнера. Тот заранее объявил о решении не продлевать контракт с клубом с «Селхерст Парк» и желает уйти на повышение.

«Пэлас» – крепкий середняк АПЛ. До завершения сезона у команды остается мотивации пройти как можно дальше в Лиге конференций. Что касается внутренних баталий, то никаких задач уже нет.

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – АЕК Ларнака 0:0
  • Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:3
  • Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1

«Лидс»

«Павлины» ведут борьбу за выживание и нуждаются в зачетных баллах фактически во всех турах. Подопечные Даниэля Фарке идут с балансом +3 от зоны вылета в Чемпионшип и еще не скоро смогут позволить себе расслабиться.

Последние три игры:

  • Лидс – Норвич 3:0 (Кубок Англии)
  • Лидс – Сандерленд 0:1
  • Лидс – Манчестер Сити 0:1

Очные встречи

  • Лидс – Кристал Пэлас 4:1
  • Лидс – Кристал Пэлас 1:5
  • Кристал Пэлас – Лидс 2:1

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Лидс»

«Пэлас» мыслями в «ответке» с кипрским АЕКом и у «Лидса» есть возможность воспользоваться сложившимися обстоятельствами. «Павлины» – играющая команда, с приличной атакой, но слабенькой обороной. Ждем голов в обе стороны.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,81. Прогноз на счет – 1:1.

1.81
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Лидс Кристал Пэлас
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 