15 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура английской Премьер-Лиги. На «Селхерст Парк» в гости к «Кристал Пэлас» пожалует «Лидс» Даниэля Фарке.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» проводят свои последние матчи при каденции австрийского тренера Оливера Гласнера. Тот заранее объявил о решении не продлевать контракт с клубом с «Селхерст Парк» и желает уйти на повышение.

«Пэлас» – крепкий середняк АПЛ. До завершения сезона у команды остается мотивации пройти как можно дальше в Лиге конференций. Что касается внутренних баталий, то никаких задач уже нет.

Последние три игры:

Кристал Пэлас – АЕК Ларнака 0:0

Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:3

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1

«Лидс»

«Павлины» ведут борьбу за выживание и нуждаются в зачетных баллах фактически во всех турах. Подопечные Даниэля Фарке идут с балансом +3 от зоны вылета в Чемпионшип и еще не скоро смогут позволить себе расслабиться.

Последние три игры:

Лидс – Норвич 3:0 (Кубок Англии)

Лидс – Сандерленд 0:1

Лидс – Манчестер Сити 0:1

Очные встречи

Лидс – Кристал Пэлас 4:1

Лидс – Кристал Пэлас 1:5

Кристал Пэлас – Лидс 2:1

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Лидс»

«Пэлас» мыслями в «ответке» с кипрским АЕКом и у «Лидса» есть возможность воспользоваться сложившимися обстоятельствами. «Павлины» – играющая команда, с приличной атакой, но слабенькой обороной. Ждем голов в обе стороны.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,81. Прогноз на счет – 1:1.