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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Туран
Жетысу - Туран: обзор матча 01 сентября 2024
Жетысу
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Туран
Желтая карточка
Р. Орынбасар
90'
+2
90'
Замена
А. Сулей
️️️️
А. Яколиш
89'
Желтая карточка
И. Хомуха
Желтая карточка
С. Мужиков
82'
72'
Желтая карточка
R. Usipkhanov
68'
Замена
А. Хаджиев
️️️️
A. Mishov
Замена
К. Кучинский
️️️️
Н. Даиров
68'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
А. Шрамченко
68'
Замена
А. Жумабек
️️️️
Р. Болов
63'
58'
Желтая карточка
А. Яколиш
Желтая карточка
М. Калмырза
46'
Желтая карточка
Д. Караман
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
3
Чарльстон
5
Орынбасар
23
Балтабеков
3
Даиров
67
Калмырза
8
Шрамченко
7
Мужиков
18
Караман
88
Болов
2-1-2-3-2
16
Василючек
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
5
Сатанов
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
19
9
Архипов
3
Даиров
19
Кучинский
19
Кучинский
3
Даиров
8
Шрамченко
9
Чогадзе
9
Чогадзе
8
Шрамченко
88
Болов
9
Жумабек
9
Жумабек
88
Болов
19
28
Хаджиев
28
Хаджиев
19
70
Яколиш
77
Сулей
77
Сулей
70
Яколиш
Остались в запасе
Жетысу
Туран
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Жетысу - Туран
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
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