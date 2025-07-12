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  • «Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

«Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

12 июля 2025, 16:50
Туран
12.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Кызыл-Жар
11' A. Abbas
69' A. Kozlenko 86' Т. Жангылышбай (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Евгений Гошев
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
11
A. Abbas
ЦФ
88
Николай Солодовников
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
55
Александр Нойок
ОП
79
Глеб Валгушев
ЦП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Туран
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
20
Aziretsultan Turlybek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
3-3-3
1
Гошев
8
18
5
Орынбасар
24
6
Дарабаев
10
19
88
Солодовников
11
4-3-1-1-1
22
Лобанцев
9
Горшунов
22
6
Мартинович
4
Васильев
29
Жарынбетов
5
Сабино
55
Нойок
79
Валгушев
9
Валиуллин
11
Жангылышбай
10
20
20
10
19
28
Хаджиев
28
Хаджиев
19
11
68
68
11
88
Солодовников
17
17
88
Солодовников
9
Валиуллин
25
Туре
25
Туре
9
Валиуллин
4
Васильев
17
Женис
17
Женис
4
Васильев
5
Сабино
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
5
Сабино
9
Горшунов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
9
Горшунов
79
Валгушев
11
Черединов
11
Черединов
79
Валгушев
Остались в запасе
Туран
Кызыл-Жар
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Туран - Кызыл-Жар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кызыл-Жара», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран»«Кызыл-Жар»

«Туран» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Туран
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