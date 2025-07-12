12.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-3-3
1
Гошев
8
18
5
Орынбасар
24
6
Дарабаев
10
19
88
Солодовников
11
4-3-1-1-1
22
Лобанцев
9
Горшунов
22
6
Мартинович
4
Васильев
29
Жарынбетов
5
Сабино
55
Нойок
79
Валгушев
9
Валиуллин
11
Жангылышбай
10
20
20
10
19
28
Хаджиев
28
Хаджиев
19
11
68
68
11
88
Солодовников
17
17
88
Солодовников
9
Валиуллин
25
Туре
25
Туре
9
Валиуллин
4
Васильев
17
Женис
17
Женис
4
Васильев
5
Сабино
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
5
Сабино
9
Горшунов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
9
Горшунов
79
Валгушев
11
Черединов
11
Черединов
79
Валгушев
Остались в запасе
Туран
Кызыл-Жар
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Туран - Кызыл-Жар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кызыл-Жара», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»