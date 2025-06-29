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  • «Туран» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Туран» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 14:50
Туран
29.06.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Актобе
5' А. Думбуя 14' Д. Усенов 90+1' И. Умаев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
17
S. Bakirov
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Туран
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
11
A. Abbas
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Георгий Жуков
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
4-1-3-2-3
78
Закиров
5
5
Сатышев
25
Сапанов
28
Хаджиев
77
Совпель
10
24
28
Чирков
23
Нурымбет
17
Умаров
45
Зульфикаров
17
9
Жумабек
4-2-1-2-1
25
Влад
5
Каиров
15
Кики
26
Анджелкович
5
Вэтэжелу
18
Корзун
16
Байдавлетов
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
17
11
11
17
28
Хаджиев
19
19
28
Хаджиев
47
Усенов
57
Уманиязов
57
Уманиязов
47
Усенов
18
Корзун
4
Уче
4
Уче
18
Корзун
19
Омиртаев
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
19
Омиртаев
12
Думбуя
10
Умаев
10
Умаев
12
Думбуя
Остались в запасе
Туран
Актобе
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
20
Георгий Жуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
20
Георгий Жуков
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Туран - Актобе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Актобе», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран»«Актобе»

«Туран» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Туран
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