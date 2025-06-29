29.06.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
17
S. Bakirov
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
4-1-3-2-3
78
Закиров
5
5
Сатышев
25
Сапанов
28
Хаджиев
77
Совпель
10
24
28
Чирков
23
Нурымбет
17
Умаров
45
Зульфикаров
17
9
Жумабек
4-2-1-2-1
25
Влад
5
Каиров
15
Кики
26
Анджелкович
5
Вэтэжелу
18
Корзун
16
Байдавлетов
47
Усенов
12
Думбуя
18
Жан
19
Омиртаев
17
11
11
17
28
Хаджиев
19
19
28
Хаджиев
47
Усенов
57
Уманиязов
57
Уманиязов
47
Усенов
18
Корзун
4
Уче
4
Уче
18
Корзун
19
Омиртаев
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
19
Омиртаев
12
Думбуя
10
Умаев
10
Умаев
12
Думбуя
Остались в запасе
Туран
Актобе
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
20
Георгий Жуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Остались в запасе
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
20
Георгий Жуков
ЦП
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Статистика матча Туран - Актобе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Актобе», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»