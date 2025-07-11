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Прогноз на точный счёт матча «Туран» – «Кызыл-Жар»: Премьер-лига Казахстана, 12 июля 2025

11 июля 2025 10:19
Туран - Кызыл-Жар
12 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Кызыл-Жара»
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12 июля на стадионе Turkistan Arena состоится матч 16 тура Премьер-лиги Казахстана между «Тураном» и «Кызыл-Жаром». Обе команды переживают непростые отрезки сезона, но находятся в разных весовых категориях по уровню игры и организации. «Туран» замыкает таблицу, терпя поражения один за другим, а «Кызыл-Жар» хоть и не побеждает, но играет гораздо организованнее и более стабильно. Встреча обещает быть напряжeнной и может определить будущее обеих команд в турнирной борьбе.

«Туран»

«Туран» продолжает переживать серьeзный кризис: 8 поражений подряд, 13 пропущенных голов в 5 матчах и лишь 2 забитых. Команда испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. Средняя результативность – менее 0.5 мяча за игру – указывает на проблемы с созданием моментов. При этом защита регулярно допускает грубые ошибки. Форма в домашнем чемпионате оставляет желать лучшего, и даже фактор своего поля не помогает остановить падение.

«Кызыл-Жар»

У «Кызыл-Жара» не лучшая серия – 7 матчей без побед, однако команда выглядит куда собраннее. В последних 5 матчах коллектив пропустил лишь 5 мячей, при этом трижды сыграл вничью. Команда умеет сушить игру и добиваться минимального результата. В атаке ситуация не идеальна, но оборона работает стабильно, что позволяет рассчитывать хотя бы на ничью с клубами из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Туран»

  • Проиграл 8 матчей подряд
  • В последних 5 матчах – 0.40 гола в среднем
  • Пропускает 2.60 гола за игру за последние 5 туров

«Кызыл-Жар»

  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • В последних 5 матчах забивает 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «Туран» – «Кызыл-Жар»

Обе команды находятся в кризисе, но «Кызыл-Жар» выглядит организованнее и надeжнее в обороне. Учитывая слабую результативность обеих сторон, матч вряд ли получится результативным. «Кызыл-Жар» способен воспользоваться слабостью соперника и добыть минимальную победу в вязкой игре.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Кызыл-Жара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Кызыл-Жара» – коэффициент 6.50
  • Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Турана» меньше 1 – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Кызыл-Жара»
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Туран
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