12 июля на стадионе Turkistan Arena состоится матч 16 тура Премьер-лиги Казахстана между «Тураном» и «Кызыл-Жаром». Обе команды переживают непростые отрезки сезона, но находятся в разных весовых категориях по уровню игры и организации. «Туран» замыкает таблицу, терпя поражения один за другим, а «Кызыл-Жар» хоть и не побеждает, но играет гораздо организованнее и более стабильно. Встреча обещает быть напряжeнной и может определить будущее обеих команд в турнирной борьбе.
«Туран»
«Туран» продолжает переживать серьeзный кризис: 8 поражений подряд, 13 пропущенных голов в 5 матчах и лишь 2 забитых. Команда испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. Средняя результативность – менее 0.5 мяча за игру – указывает на проблемы с созданием моментов. При этом защита регулярно допускает грубые ошибки. Форма в домашнем чемпионате оставляет желать лучшего, и даже фактор своего поля не помогает остановить падение.
«Кызыл-Жар»
У «Кызыл-Жара» не лучшая серия – 7 матчей без побед, однако команда выглядит куда собраннее. В последних 5 матчах коллектив пропустил лишь 5 мячей, при этом трижды сыграл вничью. Команда умеет сушить игру и добиваться минимального результата. В атаке ситуация не идеальна, но оборона работает стабильно, что позволяет рассчитывать хотя бы на ничью с клубами из нижней части таблицы.
Факты о командах
«Туран»
- Проиграл 8 матчей подряд
- В последних 5 матчах – 0.40 гола в среднем
- Пропускает 2.60 гола за игру за последние 5 туров
«Кызыл-Жар»
- Не выигрывает 7 матчей подряд
- В последних 5 матчах забивает 0.80 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
Прогноз на матч «Туран» – «Кызыл-Жар»
Обе команды находятся в кризисе, но «Кызыл-Жар» выглядит организованнее и надeжнее в обороне. Учитывая слабую результативность обеих сторон, матч вряд ли получится результативным. «Кызыл-Жар» способен воспользоваться слабостью соперника и добыть минимальную победу в вязкой игре.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Кызыл-Жара».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Кызыл-Жара» – коэффициент 6.50
- Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Турана» меньше 1 – коэффициент 1.75