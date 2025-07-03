В 15 туре Премьер-лиги Казахстана «Кайрат» принимает на своeм поле одного из аутсайдеров чемпионата. Алматинцы находятся на втором месте, не проигрывают четыре матча подряд и демонстрируют сбалансированную игру. «Туран» идeт предпоследним и переживает серию из семи поражений. Команды встречались трижды за последние полгода – все победы на счету «Кайрата» с общей разницей мячей 10:2.

«Кайрат»

Хозяева уверенно действуют в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей. Лидером является Сатпаев с 9 голами. Команда также сохраняет надeжность в обороне: 5 пропущенных голов за 5 туров. «Кайрат» имеет лучшую разницу мячей в чемпионате (+18), что подчeркивает уровень команды.

«Туран»

Гости находятся в тяжeлой форме: 7 поражений подряд, 11 пропущенных мячей в 5 последних играх и лишь 3 забитых. Оборона регулярно проваливается, а атака практически не угрожает. Лучшая игра команды – ничья в марте.

Прогноз на матч

Уровень команд существенно различается, «Кайрат» превосходит соперника по всем показателям. Домашний фактор, статистика личных встреч и форма «Турана» говорят в пользу уверенной победы хозяев.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

«Кайрат» побеждает в 3 последних матчах против «Турана»;

гости проиграли 7 матчей подряд и пропускают по 2.2 гола за игру;

хозяева стабильно забивают и уверенно играют дома.

Рекомендация: ставка на победу Кайрата с форой -1 – коэффициент 1.65