В матче 11-го тура казахстанской Премьер-лиги 31 мая на стадионе «Металлург» «Улытау» примет «Туран». Обе команды не входят в число лидеров чемпионата и испытывают определeнные трудности в последних турах. Хозяева замыкают турнирную таблицу, а гости идут ближе к середине, но теряют очки три тура подряд. Встреча обещает быть осторожной, с минимумом риска и акцентом на оборону.

«Улытау»

«Улытау» после 10 туров занимает 13-е место, набрав всего 5 очков. Несмотря на неожиданную победу над «Ордабасы» в прошлом туре (1:0), команда продолжает находиться в зоне вылета. Из 5 последних матчей – 4 поражения, в том числе от «Астаны» и «Кайрата».Основной проблемой остаeтся оборона: 9 пропущенных мячей за 5 последних игр (в среднем 1.80), а также слабая результативность – всего 3 забитых гола (0.60 за игру). Максим Чалкин остаeтся лучшим бомбардиром команды с одним мячом, что подчeркивает отсутствие остроты в атаке. Кроме того, клуб проиграл 4 последних домашних матча подряд.

«Туран»

«Туран» располагается на 9-м месте и набрал 11 очков. Команда проиграла в трeх последних матчах, в том числе «Тоболу» и «Кайсару». При этом форма гостей оставляет вопросы: в 5 последних играх – всего 2 забитых мяча (0.40 за матч), при этом 5 пропущенных (1.00 в среднем).Игорь Стасевич – лидер команды с 3 голами, но даже его активности недостаточно, чтобы изменить положение в турнирной таблице. «Туран» играет медленно и крайне редко переходит в активное наступление. Тем не менее, в гостевых встречах команда обычно действует осторожно и старается не раскрываться.

Факты о командах:

«Улытау»

Победа в последнем туре после 4 поражений подряд

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.80 – в защите

Проиграл 4 последних домашних матча

«Туран»

Проиграл 3 последних матча

В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Туран»

Обе команды испытывают трудности в атаке и действуют с упором на сохранение ворот. «Улытау» выглядит неубедительно дома, а «Туран» потерял результативность. Ожидается матч с небольшим числом голевых моментов. Оба клуба предпочтут сыграть без риска. Учитывая форму соперников, логично предположить, что матч закончится вничью с минимальной результативностью.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: