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Прогноз на точный счёт матча «Кайрат» – «Туран»: Премьер-лига Казахстана, 4 июля 2025

03 июля 2025 10:49
Кайрат - Туран
04 июл. 2025, пятница 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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6.60
Точный счёт 2:0 в пользу «Кайрата»
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4 июля на стадионе «Орталык» в Алматы состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между одним из лидеров чемпионата – «Кайратом» – и командой из зоны вылета – «Тураном». Это противостояние представляет собой встречу соперников с кардинально разной формой и турнирными задачами, где хозяева выглядят явными фаворитами.

«Кайрат»

Алматинцы идут вторыми в таблице с 33 очками и демонстрируют стабильную форму. Команда не проигрывает четыре тура подряд и уверенно обыгрывает как прямых конкурентов, так и команды ниже уровнем. Победа над «Ордабасы» в прошлом туре (1:0) укрепила их позиции в чемпионской гонке. В последних пяти матчах «Кайрат» забил 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустил 5 (1.0 в среднем). Лучшая разница мячей в лиге (+18) подтверждает сбалансированность состава. В атаке ключевым игроком остаeтся Дастан Сатпаев с 9 голами в сезоне.

«Туран»

Ситуация у гостей критическая. Команда занимает предпоследнее место с 11 очками и проиграла 6 матчей подряд. В атаке дела обстоят слабо: всего 3 гола за 5 последних игр (в среднем 0.6), при этом пропущено 11 мячей (2.2 за матч). Туран уступает по всем ключевым показателям и не демонстрирует признаков выхода из кризиса. Единственный гол в этих встречах забил Хуршидбек Мухторов, но даже он не может изменить общей динамики. В гостях команда играет особенно уязвимо, и встреча с одним из лидеров – очередное серьeзное испытание.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Победа в 3 из 4 последних матчей
  • В среднем 1.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола
  • Лучшая разница мячей в лиге (+18)
  • Забивает в 5 последних матчах

«Туран»

  • 6 поражений подряд
  • В среднем 0.6 гола за игру
  • Пропускает 2.2 гола за матч
  • Не побеждает в 7 матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
18
Забитых мячей
5
2.57
В среднем за матч
0.71
5:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  5:1
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Туран
1 : 2
29.03.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 1
19.10.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Туран
0 : 0
07.03.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Туран
1 : 3
11.09.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
0 : 1
23.04.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Туран
0 : 3
19.06.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
5 : 1
10.04.2021
Туран
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Прогноз на матч «Кайрат» – «Туран»

На фоне текущей формы и разницы в классе команд, «Кайрат» выглядит абсолютным фаворитом. У хозяев более сбалансированный состав, сильнее атакующая линия и стабильная оборона. «Туран» же продолжает серию поражений и вряд ли сможет навязать борьбу. Ожидается уверенная победа хозяев без особого сопротивления со стороны гостей. Наиболее вероятный исход – минимальная победа с сухим счeтом.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Кайрата» – коэффициент 6.60
  • Победа «Кайрата» с форой (-1.5) – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.60
Точный счёт 2:0 в пользу «Кайрата»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Туран Кайрат
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