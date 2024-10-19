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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Туран
Кайрат - Туран: обзор матча 19 октября 2024
Кайрат
19.10.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Туран
18'
Г. Зария
29'
И. Хомуха (АГ)
34'
Ж. Пауло
74'
Ж. Пауло
90+5'
Ж. Пауло
86'
Н. Чучкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Туран
ГОЛ! 5:1!
Ж. Пауло
90'
+5
86'
ГОЛ! 4:1!
Н. Чучкич
Замена
Д. Касабулат
️️️️
Е. Сейдахмет
79'
Замена
А. Ульшин
️️️️
Г. Зария
79'
77'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
Л. Вака
ГОЛ! 4:0!
Ж. Пауло
74'
66'
Замена
С. Сатанов
️️️️
А. Дмитриев
Замена
В. Швырев
️️️️
Э. Сантана
65'
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Б. Шайхов
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пауло
34'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Хомуха
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Зария
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
3-1-3-3
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
14
Мартынович
8
Байбек
55
Громыко
77
Зария
33
Станоев
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
4-1-1-2-2
16
Василючек
28
Хаджиев
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
11
Вака
24
Чучкич
19
23
Шайхов
22
Сейдахмет
4
Касабулат
4
Касабулат
22
Сейдахмет
77
Зария
23
Ульшин
23
Ульшин
77
Зария
93
Сантана
18
Швырев
18
Швырев
93
Сантана
8
Дмитриев
5
Сатанов
5
Сатанов
8
Дмитриев
23
Шайхов
13
Киреенко
13
Киреенко
23
Шайхов
11
Вака
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
11
Вака
Остались в запасе
Кайрат
Туран
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Кайрат - Туран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
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