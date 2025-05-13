14 мая в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана на стадионе Turkistan Arena встретятся «Туран» и «Тобол». Обе команды подбираются к матчу в хорошем тонусе, демонстрируя организованную игру, но с разными акцентами: «Туран» опирается на строгость в обороне, «Тобол» – на стабильную результативность. Матч может пройти в сдержанном ключе, учитывая выбывание на этой стадии, где цена каждой ошибки возрастает вдвойне. Команды не станут рисковать с первых минут, а решающим станет реализация моментов после перерыва.

«Туран»

Команда из Туркестана уверенно прошла в 1/4 финала, обыграв «Атырау» со счeтом 2:0. В последних пяти играх «Туран» пропустил всего дважды – отличный показатель, учитывая плотный график. Забито за тот же отрезок 4 мяча, при этом атака выглядит умеренно острой и редко форсирует события. На домашнем стадионе команда действует собранно, предпочитает играть вторым номером и выжидать ошибки соперника. Именно структурированная игра в обороне – главный козырь коллектива, особенно против команд, склонных к владению мячом и контролю темпа.

«Тобол»

«Тобол» показывает более агрессивную игру впереди – 9 голов за 5 последних матчей и стабильная реализация моментов. Команда идeт на серии из трeх побед, включая крупную выездную викторию над «Астаной» (3:1). При этом оборона команды не безупречна – в трeх последних встречах пропускали, что говорит о наличии уязвимостей. В Кубке «Тобол» прошeл «Жетысу» с минимальным счeтом 1:0, продемонстрировав, что способен играть прагматично при необходимости. В матчах на вылет команда предпочитает начинать аккуратно, раскачивая оборону соперника и используя фланговые атаки.

Факты о командах

«Туран»

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Забивает 0.8 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

Уверенно действует дома, играет строго от обороны

«Тобол»

Забивает в 7 матчах подряд

Средняя результативность – 1.8 гола за игру

Пропускает 0.8 мяча в среднем

Находится в отличной атакующей форме

Личные встречи 0% (0) 14% (1) 86% (6) 4 Забитых мячей 20 0.57 В среднем за матч 2.86 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Туран 0 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Туран 0 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Тобол 2 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Туран 2 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Тобол 3 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Туран 2 : 4 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Тобол 5 : 0 Туран

Прогноз на матч «Туран» – «Тобол»

В матче ожидается плотная борьба, особенно в центре поля. «Туран» дома действует надeжно и редко позволяет раскрытые зоны, но давление со стороны «Тобола» всe же может привести к ошибкам. Учитывая форму гостей и их серию результативных игр, прогноз склоняется к их минимальной победе. Однако лeгкой прогулки не будет – «Туран» способен держать удар и сопротивляться большую часть встречи. Прогноз: 0:1 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки и коэффициенты