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Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Тобол»: Кубок Казахстана, 1/4 финала, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:48
Туран - Тобол
14 мая 2025, среда 18:00 | Казахстан. Кубок, 1/4 финала
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5.3
Точный счёт 0:1 в пользу «Тобола»
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14 мая в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана на стадионе Turkistan Arena встретятся «Туран» и «Тобол». Обе команды подбираются к матчу в хорошем тонусе, демонстрируя организованную игру, но с разными акцентами: «Туран» опирается на строгость в обороне, «Тобол» – на стабильную результативность. Матч может пройти в сдержанном ключе, учитывая выбывание на этой стадии, где цена каждой ошибки возрастает вдвойне. Команды не станут рисковать с первых минут, а решающим станет реализация моментов после перерыва.

«Туран»

Команда из Туркестана уверенно прошла в 1/4 финала, обыграв «Атырау» со счeтом 2:0. В последних пяти играх «Туран» пропустил всего дважды – отличный показатель, учитывая плотный график. Забито за тот же отрезок 4 мяча, при этом атака выглядит умеренно острой и редко форсирует события. На домашнем стадионе команда действует собранно, предпочитает играть вторым номером и выжидать ошибки соперника. Именно структурированная игра в обороне – главный козырь коллектива, особенно против команд, склонных к владению мячом и контролю темпа.

«Тобол»

«Тобол» показывает более агрессивную игру впереди – 9 голов за 5 последних матчей и стабильная реализация моментов. Команда идeт на серии из трeх побед, включая крупную выездную викторию над «Астаной» (3:1). При этом оборона команды не безупречна – в трeх последних встречах пропускали, что говорит о наличии уязвимостей. В Кубке «Тобол» прошeл «Жетысу» с минимальным счeтом 1:0, продемонстрировав, что способен играть прагматично при необходимости. В матчах на вылет команда предпочитает начинать аккуратно, раскачивая оборону соперника и используя фланговые атаки.

Факты о командах

«Туран»

  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру
  • Забивает 0.8 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч
  • Уверенно действует дома, играет строго от обороны

«Тобол»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.8 гола за игру
  • Пропускает 0.8 мяча в среднем
  • Находится в отличной атакующей форме

Личные встречи
0% (0)
14% (1)
86% (6)
4
Забитых мячей
20
0.57
В среднем за матч
2.86
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран
0 : 2
14.05.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Туран
0 : 2
23.10.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Туран
2 : 2
01.07.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
3 : 0
04.04.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Туран
2 : 4
03.07.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
5 : 0
23.04.2021
Туран
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Прогноз на матч «Туран» – «Тобол»

В матче ожидается плотная борьба, особенно в центре поля. «Туран» дома действует надeжно и редко позволяет раскрытые зоны, но давление со стороны «Тобола» всe же может привести к ошибкам. Учитывая форму гостей и их серию результативных игр, прогноз склоняется к их минимальной победе. Однако лeгкой прогулки не будет – «Туран» способен держать удар и сопротивляться большую часть встречи. Прогноз: 0:1 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Тобола» – коэффициент 5.30
  • Победа «Тобола» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

5.3
Точный счёт 0:1 в пользу «Тобола»
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Кубок Тобол Туран
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