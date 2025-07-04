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  • «Кайрат» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

«Кайрат» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

4 июля 2025, 16:50
Кайрат
04.07.2025, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Туран
30' Рикардиньо 38' Ю. Станоев 75' Р. Багдат 83' Р. Багдат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Asylbek Asan
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Туран
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
17
S. Bakirov
ЦФ
11
A. Abbas
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
4-2-1-3
1
Анарбеков
59
Ташпулатов
28
Сорокин
6
Садыбеков
25
Широбоков
20
Тапалов
8
Байбек
33
Станоев
39
Рикардиньо
29
Багдат
7
Жоржинью
4-3-1-2
78
Закиров
28
Хаджиев
72
Аскаров
25
Сапанов
5
10
24
28
Чирков
9
Абзалов
45
Зульфикаров
9
Абдулла
Арад
14
Мартынович
14
Мартынович
Арад
28
Сорокин
15
Арад
15
Арад
28
Сорокин
33
Станоев
24
Мрынский
24
Мрынский
33
Станоев
39
Рикардиньо
77
Зария
77
Зария
39
Рикардиньо
10
17
17
10
9
Абдулла
11
11
9
Абдулла
28
Хаджиев
19
19
28
Хаджиев
Остались в запасе
Кайрат
Туран
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Статистика матча Кайрат - Туран
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Турана», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Туран»

«Кайрат» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Кайрат
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