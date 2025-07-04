04.07.2025, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-2-1-3
1
Анарбеков
59
Ташпулатов
28
Сорокин
6
Садыбеков
25
Широбоков
20
Тапалов
8
Байбек
33
Станоев
39
Рикардиньо
29
Багдат
7
Жоржинью
4-3-1-2
78
Закиров
28
Хаджиев
72
Аскаров
25
Сапанов
5
10
24
28
Чирков
9
Абзалов
45
Зульфикаров
9
Абдулла
Арад
14
Мартынович
14
Мартынович
Арад
28
Сорокин
15
Арад
15
Арад
28
Сорокин
33
Станоев
24
Мрынский
24
Мрынский
33
Станоев
39
Рикардиньо
77
Зария
77
Зария
39
Рикардиньо
10
17
17
10
9
Абдулла
11
11
9
Абдулла
28
Хаджиев
19
19
28
Хаджиев
Остались в запасе
Кайрат
Туран
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Остались в запасе
89
Asylkhan Zhumakhan
ЦЗ
27
Miras Mukhambetzhanuly
ВР
8
Erbolat Kuralbaev
ЦЗ
68
Dinmuhammed Serikuly
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Статистика матча Кайрат - Туран
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Турана», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Туран»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»