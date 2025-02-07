В «Туране» отреагировали на новость о Бердыеве и отстраненном футболисте

Вице-президент «Турана» Али Балашикиев отрицает, что молодой игрок команды был отстранен по решению Курбана Бердыева.

Тренер якобы запретил 18-летнему Нахиду Алиеву работать как с основой, так и с дублем.

Причина – приставание к девушке в отеле против ее воли.

«Честно говоря, даже реагировать на эту информацию нет смысла. Многие журналисты пользуются тем, что Бердыев – тренер с именем, и делают такие вбросы, чтобы их материалы читали.

Что касается футболиста, то он молодой парень, 18 лет, действительно хотел познакомиться с девушкой, ничего криминального там не было. Все мы были молодыми.

Утверждение, что из-за этого Бердыев отстранил его из состава, – выдумки дешевых журналистов. Алиев играет за дубль, иногда его привлекают к работе с основой.

На данном этапе главный тренер решил, что покамест его вызывать не стоит. Вот собственно и вся ситуация», – объяснил Балакишиев.