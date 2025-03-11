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  • Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

Сегодня, 11:22

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий после гостевого матча 26-го тура чемпионата Азербайджана с «Шамахы» (0:1) высказался о причинах перевода в дубль некоторых игроков команды.

– Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее «указали на дверь» капитану Эльвину Джамалову. В чем причина антипатии к местным игрокам?

– Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла Алиева подтверждают это.

То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят.

– Вы теряете очки в матчах с командами, которые идут ниже «Сабаха» в турнирной таблице. Вы не можете настроить команду или же проблема в футболистах?

– Это не связано с концентрацией. Команды, которые идут в нижней части таблицы, плотно играют в обороне. Я не могу жаловаться на ребят.

  • 42-летний Березуцкий возглавляет «Сабах» с 25 ноября прошлого года.
  • Команда занимает 5-е место в чемпионате Азербайджана с 34 очками после 26 матчей. От третьего места команда отстает на 12 баллов.

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Источник: azerisport.com
Азербайджан. Премьер-лига Сабах Шамахы Березуцкий Василий
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