Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий после гостевого матча 26-го тура чемпионата Азербайджана с «Шамахы» (0:1) высказался о причинах перевода в дубль некоторых игроков команды.

– Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее «указали на дверь» капитану Эльвину Джамалову. В чем причина антипатии к местным игрокам?

– Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла Алиева подтверждают это.

То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят.

– Вы теряете очки в матчах с командами, которые идут ниже «Сабаха» в турнирной таблице. Вы не можете настроить команду или же проблема в футболистах?

– Это не связано с концентрацией. Команды, которые идут в нижней части таблицы, плотно играют в обороне. Я не могу жаловаться на ребят.