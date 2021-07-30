- 30 июля 2021
- 07:34 Фото «Сочи» опубликовал фото из раздевалки после матча с «Кешлей» 10
- 29 июля 2021
- 22:31 Федотов – о победе над «Кешлей»: «Сочи» было сложно» 4
- 20:50 Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд 31
- 18:02 Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей» 6
- 12:52 Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»
- 24 июля 2021
- 11:58 Ответный матч «Сочи» с «Кешлей» в Лиге конференций обслужат белорусские судьи 4
- 23 июля 2021
- 00:59 Тренер «Кешли»: «Сочи» не позволил реализовать наш план на игру» 14
- 22 июля 2021
- 22:58 Федотов – о травме Юсупова: «Подвернул голеностоп из-за сырого поля»
- 21:57 Федотов: «Голкипер «Кешли» проявлял футбольный героизм»
- 20:55 Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче 46
- 19:15 Новичок «Сочи» Родригао забил дебютный гол команды в еврокубках 7
- 17:57 Нобоа, Прохин и Родригао – в старте «Сочи» на дебютный матч в еврокубках с «Кешлей» 7
- 14:05 «Сочи» и «Кешля» сыграют без зрителей в квалификации Лиги конференций 7
- 09:39 «Сочи» дебютирует в еврокубах без Жоаозиньо 4
- 21 июля 2021
- 12:43 Видео «Сочи» в преддверии матча с «Кешлей» презентовал форму на сезон 4
- 09:14 Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей 33
- 19 июля 2021
- 15:39 «Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций 2