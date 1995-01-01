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    Нобоа, Прохин и Родригао – в старте «Сочи» на дебютный матч в еврокубках с «Кешлей»

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Кешли» на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Родригао, Барац, Заика, Цаллагов, Нобоа, Юсупов, Бурмистров, Дуганджич.

    «Кешля»: Намашко, Гиртимов, Гулиев, Бойович, Гаджиев, Салахли, Гигаури, Велизаде, Юнанов, Нету, Фелипе Сантос.

    • Матч против «Кешли» станет дебютным для «Сочи» в еврокубках.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Команды сыграют без зрителей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13645

      Garrincha58 1 час назад

      и эти хотят заработать на телеправах пусть подавятся

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      Рейтинг: +20998

      bset 1 час назад

      Канделака вообще конченая)) Купили они АПЛ со следующего сезона)) А вместо первого еврокубкового матча Сочи они решили показывать... кинцо "Кровавый спорт". Вот это молодцы))

      0
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      Рейтинг: +4565

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      удачи нашим!

      2
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      Рейтинг: +20998

      bset 1 час назад

      Если не пройдут дальше, предлагаю тогда официально закрыть РПЛ навсегда))

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      Рейтинг: +76

      bomilazdeshnii 1 час назад

      А где Джанаев?

      0
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      Рейтинг: +377

      vsolon > bomilazdeshnii 1 час назад

      на пляже пиво пьет...

      1
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      Рейтинг: +11725

      paracetamol 1 час назад

      Дави питерское Динамо кашляющих азеров!

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