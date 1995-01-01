Нобоа, Прохин и Родригао – в старте «Сочи» на дебютный матч в еврокубках с «Кешлей»

и эти хотят заработать на телеправах пусть подавятся
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Кешли» на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Родригао, Барац, Заика, Цаллагов, Нобоа, Юсупов, Бурмистров, Дуганджич.
«Кешля»: Намашко, Гиртимов, Гулиев, Бойович, Гаджиев, Салахли, Гигаури, Велизаде, Юнанов, Нету, Фелипе Сантос.
- Матч против «Кешли» станет дебютным для «Сочи» в еврокубках.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- Команды сыграют без зрителей.