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    «Сочи» и «Кешля» сыграют без зрителей в квалификации Лиги конференций

    «Сочи» выступил с заявлением о недопуске болельщиков на матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

    «К сожалению, вместо ярких эмоций и вашей поддержки мы вынуждены проводить матч в совсем другой атмосфере.

    Это очень печальная новость не только для болельщиков, но также для команды и для всего клуба. В ближайшее время мы опубликуем решение о компенсации причинeнных вам неудобств и подробную инструкцию по возврату денежных средств за билеты на этот матч.

    Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Сегодня команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы Вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома у экрана вашего компьютера или смартфона», – говорится в заявлении клуба.

    • Матч против «Кешли» станет дебютным для «Сочи» в еврокубках.
    • Игра состоится сегодня в 19:00 мск.
    • В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.

    Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 14:05
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 35 минут назад

      Кому интересно, азербайджанский Idman tv транслирует игру.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      lordmrv > Cleaner 6 минут назад

      спасибо, а то жидовня решила нажиться на нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20998

      bset 1 час назад

      А Матч ТВ в 19:00 решили показывать фильм вместо матча) Правильные приоритеты))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7141

      Cleaner 2 часа назад

      Пляжи битком, а на футбол нельзя. Где логика???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49389

      portero 4 часа назад

      Ха-ха что-то мутят в Сочи... и показывать не хотят и болельщиков не пускают...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7141

      Cleaner > portero 2 часа назад

      А ведь и вправду ни один наш канал не покажет эту игру. Недоклуп Сочи позорный...(
      Разогнать их!

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