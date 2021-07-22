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  • «Сочи» и «Кешля» сыграют без зрителей в квалификации Лиги конференций

«Сочи» и «Кешля» сыграют без зрителей в квалификации Лиги конференций

22 июля 2021, 14:05
3

«Сочи» выступил с заявлением о недопуске болельщиков на матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Кешли».

«К сожалению, вместо ярких эмоций и вашей поддержки мы вынуждены проводить матч в совсем другой атмосфере.

Это очень печальная новость не только для болельщиков, но также для команды и для всего клуба. В ближайшее время мы опубликуем решение о компенсации причинeнных вам неудобств и подробную инструкцию по возврату денежных средств за билеты на этот матч.

Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Сегодня команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы Вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома у экрана вашего компьютера или смартфона», – говорится в заявлении клуба.

  • Матч против «Кешли» станет дебютным для «Сочи» в еврокубках.
  • Игра состоится сегодня в 19:00 мск.
  • В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.

Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

Источник: официальный сайт «Сочи»
Лига конференций Сочи Шамахы
Комментарии (3)
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portero
1626957865
Ха-ха что-то мутят в Сочи... и показывать не хотят и болельщиков не пускают...
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