Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

«Сочи» рассказал о формате трансляции первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской «Кешли». По ТВ встреча не будет доступна.
«Трансляция матча между «Сочи» и «Кешлей» пройдeт в режиме онлайн. Прямой эфир будет доступен по системе pay per view (стоимость просмотра игры будет начинаться от 79 рублей).
Ссылки на прямое включение будут размещены на нашем сайте и социальных сетях в преддверии игры», – оповестили сочинцы.
- Игра состоится завтра, 22 июля.
- Для «Сочи» это еврокубковый дебют.
- В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.
Источник: твиттер «Сочи»