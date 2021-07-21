Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

«Сочи» рассказал о формате трансляции первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской «Кешли». По ТВ встреча не будет доступна.

«Трансляция матча между «Сочи» и «Кешлей» пройдeт в режиме онлайн. Прямой эфир будет доступен по системе pay per view (стоимость просмотра игры будет начинаться от 79 рублей).

Ссылки на прямое включение будут размещены на нашем сайте и социальных сетях в преддверии игры», – оповестили сочинцы.