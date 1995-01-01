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    Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

    «Сочи» рассказал о формате трансляции первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанской «Кешли». По ТВ встреча не будет доступна.

    «Трансляция матча между «Сочи» и «Кешлей» пройдeт в режиме онлайн. Прямой эфир будет доступен по системе pay per view (стоимость просмотра игры будет начинаться от 79 рублей).

    Ссылки на прямое включение будут размещены на нашем сайте и социальных сетях в преддверии игры», – оповестили сочинцы.

    • Игра состоится завтра, 22 июля.
    • Для «Сочи» это еврокубковый дебют.
    • В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3161

      Axe111 49 секунд назад

      Пфф как можно вообще это смотреть лол

      0
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      Рейтинг: +7150

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Всё на любителя.
      Кому и даром не надо смотреть эту пару.

      1
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      Рейтинг: +1824

      Spirit_78 > Alekxei Z. 15 минут назад

      Я бы например фоном поставил для интереса, всё же с командой из СНГ играют. Но за деньги точно покупать трансляцию не собираюсь.

      0
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      Рейтинг: +966

      Enter2006 5 часов назад

      Вот тебе и обещания пупкина на ЧМ2018, что футбол в РФ станет массовым и доступным. Снова закатали трансляцию под платный просмотр. Позорище, никак не нажрутся деньгами.

      0
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      Рейтинг: +827

      kosmonaft 5 часов назад

      как по мне так это они доплачивать должны за то что их смотрят

      3
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      Рейтинг: +5752

      Fusballer > kosmonaft 4 часа назад

      За матч такого уровня 100% должны.

      1
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      Рейтинг: +293

      valiknavashinsky 5 часов назад

      Все равно найдутся те,кто заплатит.А мы и бесплатно посмотрим.Технологии на месте не стоят.Все таки Российский клуб играет."СОЧИ"-НЕ ПОДКАЧАЙ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 5 часов назад

      Первый международный матч и платно! Ай-яй-яй, не знал, что такой жмот вРоттенберг!

      2
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      Рейтинг: +504

      Sanches65 5 часов назад

      Главное слово здесь...от.

      0
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      Рейтинг: +8472

      ivany4 5 часов назад

      Наивные.))
      Многие уже забыли, что есть платные просмотры. Смотрим с друзьями все что интересует в инете и без всякой платы. Прогресс понимаешь.))

      1
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      Рейтинг: +12574

      Skull_Boy 5 часов назад

      Интересно сколько идиотов купит трансу, если есть куча сайтов, где можно глянуть БЕСПЛАТНО и тем более это гуано явно я смотреть не буду и канал стал просто нереальным дерьмом

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      Рейтинг: +546

      dimar > Skull_Boy 3 часа назад

      Так бесплатная трансляция, по-вашему из воздуха берётся?) Вы осознаёте, что кто то должен купить её, что бы вам бесплатно рестримить?)))

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      Рейтинг: +1824

      Spirit_78 > dimar 18 минут назад

      Стример купит за 79 руб., и ему накидают донатов на гораздо бОльшую сумму, обычно так происходит.

      0
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      Рейтинг: +2298

      Mister_Tomsk 6 часов назад

      один купит, и онлайн трансляцию с его покупки сделать) вот и се)))

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