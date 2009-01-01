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    Кешля - результаты

    Город Баку
    Дивизион Азербайджан-Премьер-лига
    Сайт http://www.inter.az/
    Стадион Шафа
    Тренер Санан Гурбанов
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 29 июля, четверг 19:00 Кешля 2:4 Сочи
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 22 июля, четверг 19:00 Сочи 3:0 Кешля
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