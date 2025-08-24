Прогноз на точный счeт матча «Целе» – «Сабах»: Лига Европы, 17 июля 2025 года

«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50

Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков

Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

«Факел» купит Пуси

«Сабах» впервые проиграл при Березуцком

Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»