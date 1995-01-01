Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

    В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на выезде обыграл «Кешлю» – 4:2.

    Дубль в составе российской команды сделал нападающий Марко Дуганджич. Еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.

    «Сочи» по сумме двух игр победил со счетом 7:2 и вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».

    Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

    Кешля (Азербайджан) – Сочи (Россия) – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Дуганджич, 21; 1:1 – Силва, 35; 1:2 – Бурмистров, 38; 2:2 – Гаджиев, 52; 2:3 – Прохин, 70; 2:4 – Дуганджич, 82.

    Сочи: Заболотный, Терехов (Маммана, 85), Прохин, Родригао (Барач, 85), Юрганов, Маргасов, Бурмистров (Колмаков, 80), Цаллагов (Заика, 71), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:50
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4410

      Из Твери Леха 20 минут назад

      Ну нормально и голов позабивали. 7-2 получается. Думаю с таким же счетом Бенфика опустит бестрофейник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      прабабушка краба 52 минуты назад

      сраптак бы уже сосредоточился на чемпионате

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7375

      Cleaner 52 минуты назад

      Посмотрел я игру. До 70-й минуты еще ничья была. Три гола из четырех на совести азербайджанского голкипера. С Партизаном ТАК играть нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8530

      житель СПб 1 час назад

      Молодцы! Что, слабенький соперник? Таких в природе не бывает в еврокубках. Кто писал. что их будут мутузить?! Браво, Сочи! Верю в Вас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +522

      стоп кран > житель СПб 16 минут назад

      Ето не еврокубок.Ето Лига конференций. Тута бывают слабенькие соперники.А вот ты этого не понял...Вроде ты давно не ребенок...А наивности у тебя --выше крыши.И смех и грех.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7375

      Cleaner > житель СПб 15 минут назад

      В этом Еврокубке тем более на этой стадии слабых соперников МНОГО!!! Посмотрите, кто с кем сегодня играет в этой Лиге. Если Вы вспоминаете мой комментарий, то я писал, что команду Сочи в Баку ПОВОЗЯТ. Что и было временами. Про мутузить ни ни...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Dr.Metal 1 час назад

      Партизану сольют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1889

      Semushkin Roman Valerievi > Dr.Metal 1 час назад

      Лудогорец передает привет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11895

      paracetamol 1 час назад

      Слабенький соперник был, конечно, но в прошлом году от таких же слабаков повылетали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67012

      insider_retro 1 час назад

      Сделан существенный шаг в покорении вершин еврофутбола..:))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6899

      playsh > insider_retro 1 час назад

      Лиха беда начало,с почином.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49699

      portero 1 час назад

      с победой, турнирчик звездами не блещет , надо в нем шагать подальше....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1600

      Радио1000шумеров 1 час назад

      ++++++ Молодцы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +522

      стоп кран > Радио1000шумеров 14 минут назад

      Ты кипятком ссышься от радости...Обыграли слабеньких )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8486

      knikos 1 час назад

      Ну что , спасибо Сочи , что озаботились очками в копилку России . Выиграли на классе , мол забьём больше , чем пропустим .Посмотрим , что будет с более сильными соперниками . Удачи и выхода в группу !!! Ну и в чемпе очки не разбазаривать . А " азербайджанский" Сантос , похоже , сам не прочь бы за Сочи играть , рвал и метал на поле . Интересный игрок .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49699

      portero > knikos 1 час назад

      на этой стадии десятые доли очка считают.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      Spirit_78 > portero 1 час назад

      Должны по 1 очку за каждую победу давать (на групповых по 2).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49699

      portero > Spirit_78 1 час назад

      раньше по другому было, посмотрю потом, сейчас сил нет , надо спать....

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87852
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67008
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru