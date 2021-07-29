Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на выезде обыграл «Кешлю» – 4:2.

Дубль в составе российской команды сделал нападающий Марко Дуганджич. Еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.

«Сочи» по сумме двух игр победил со счетом 7:2 и вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

Кешля (Азербайджан) – Сочи (Россия) – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Дуганджич, 21; 1:1 – Силва, 35; 1:2 – Бурмистров, 38; 2:2 – Гаджиев, 52; 2:3 – Прохин, 70; 2:4 – Дуганджич, 82.

Сочи: Заболотный, Терехов (Маммана, 85), Прохин, Родригао (Барач, 85), Юрганов, Маргасов, Бурмистров (Колмаков, 80), Цаллагов (Заика, 71), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

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