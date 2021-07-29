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  • Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

29 июля 2021, 20:50
24

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на выезде обыграл «Кешлю» – 4:2.

Дубль в составе российской команды сделал нападающий Марко Дуганджич. Еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.

«Сочи» по сумме двух игр победил со счетом 7:2 и вышел в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

Кешля (Азербайджан) – Сочи (Россия) – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Дуганджич, 21; 1:1 – Силва, 35; 1:2 – Бурмистров, 38; 2:2 – Гаджиев, 52; 2:3 – Прохин, 70; 2:4 – Дуганджич, 82.

Сочи: Заболотный, Терехов (Маммана, 85), Прохин, Родригао (Барач, 85), Юрганов, Маргасов, Бурмистров (Колмаков, 80), Цаллагов (Заика, 71), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сочи Шамахы
Комментарии (24)
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sobaka120982
1627581269
Ай да красавцы!!!! Федотов зверюга!!!
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paracetamol
1627581602
Веселая игра была. Прохин в роли форварда, оригинально-с-с-с-с!
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knikos
1627581772
Ну что , спасибо Сочи , что озаботились очками в копилку России . Выиграли на классе , мол забьём больше , чем пропустим .Посмотрим , что будет с более сильными соперниками . Удачи и выхода в группу !!! Ну и в чемпе очки не разбазаривать . А " азербайджанский" Сантос , похоже , сам не прочь бы за Сочи играть , рвал и метал на поле . Интересный игрок .
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portero
1627582683
с победой, турнирчик звездами не блещет , надо в нем шагать подальше....
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insider_retro
1627582847
Сделан существенный шаг в покорении вершин еврофутбола..:))
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paracetamol
1627583282
Слабенький соперник был, конечно, но в прошлом году от таких же слабаков повылетали.
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Dr.Metal
1627583603
Партизану сольют
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житель СПб
1627584960
Молодцы! Что, слабенький соперник? Таких в природе не бывает в еврокубках. Кто писал. что их будут мутузить?! Браво, Сочи! Верю в Вас.
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Из Твери Леха
1627587506
Ну нормально и голов позабивали. 7-2 получается. Думаю с таким же счетом Бенфика опустит бестрофейник.
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ySS
1627589141
Надо признать, что старший филиал выглядит вполне боеспособным коллективом. Сливаться в еврокубках не стали
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