Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
0
11
12
5
4
0
1
15
5
10
12
4
3
1
0
8
4
4
10
5
3
1
1
7
7
0
10
5
2
2
1
5
4
1
8
5
1
3
1
6
5
1
6
4
2
0
2
3
6
-3
6
5
1
1
3
2
4
-2
4
5
1
1
3
5
8
-3
4
5
1
0
4
2
10
-8
3
5
0
2
3
4
11
-7
2
4
0
1
3
3
7
-4
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
2
5
10
3
2
1
0
3
1
2
7
2
2
0
0
9
1
8
6
2
2
0
0
7
0
7
6
2
2
0
0
6
3
3
6
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
3
2
0
1
6
4
2
6
5
1
3
1
6
5
1
6
2
1
1
0
2
1
1
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
3
1
0
2
2
6
-4
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
5
-5
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире