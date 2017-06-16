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Азербайджан. Премьер-лига
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Габала
€ 200 тыс
Габала
Габала
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Габала
Сайт:
http://www.gabalafc.az/
Тренер:
Кахабер Цхададзе
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
Видео
«Сент-Этьен» – «Габала». Автогол Рикардиньо
2016.10.21 07:43
Лига Европы. «Майнц» и «Андерлехт» сыграли вничью, «Габала» проиграла «Сент-Этьену»
2016.10.21 00:34
Гусейнов освобожден из тюрьмы
2016.10.12 17:49
4
Лига Европы. «Габала» уступила «Майнцу», «Астана» и «Янг Бойз» сыграли вничью
2016.09.29 19:53
3
Лига Европы. «Андерлехт» обыграл «Габалу», «Майнц» и «Сент-Этьен» разошлись миром
2016.09.15 22:27
2
Григорчук: «Победу над «Лиллем» запомним на всю жизнь»
2016.08.05 10:32
3
«Габала» благодаря голу экс-игрока «Спартака» прошла «Лилль»
2016.08.04 22:10
4
Экс-капитан «Габалы» получил четыре года тюрьмы
2016.05.31 12:42
Григорчук: «О моих переговорах с «Кубанью» в «Габале» бы знали»
2016.04.30 17:59
Роман Григорчук получил премию «Тренер года» в Азербайджане
2015.12.21 15:42
1
Зенев: «Габала» старалась, но не получилось»
2015.12.11 10:22
Григорчук: «Габала» набралась бесценного опыта»
2015.12.11 09:43
Перейра: «Уезжаю в отпуск в прекрасно настроении»
2015.12.11 09:29
Вандерсон: «Сумели выйти в весеннюю стадию не без доли удачи»
2015.12.11 08:31
Видео
«Габала» – «Краснодар». Все голы
2015.12.11 02:48
Кононов: «Хочется, чтобы костяк команды остался прежним»
2015.12.11 00:40
Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Габалу» и выиграл группу C
2015.12.10 22:52
14
«Габала» – «Краснодар». Стартовые составы
2015.12.10 20:17
Ташуев: «Краснодар» не сможет переиграть «Габалу»
2015.12.10 19:59
9
Григорчук: «У нас есть хороший шанс обыграть «Краснодар»
2015.12.10 08:59
2
Вандерсон: «У «Габалы» очень сильная защита»
2015.12.09 20:16
Григорчук: «В составе «Краснодара» есть десять суперигроков»
2015.12.09 19:52
Дикань: «Очки сейчас очень важны и терять их никак нельзя»
2015.12.01 02:16
Лига Европы. ПАОК и «Габала» голов не забили
2015.11.27 01:30
«Боруссия» Д – «Шальке». Смотреть онлайн
2015.11.08 17:22
1
2
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