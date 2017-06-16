- 16 июня 2017
- 10:45 Кононов назвал матч с «Габалой» историческим 3
- 8 декабря 2016
- 23:32 Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
- 24 ноября 2016
- 20:53 Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
- 3 ноября 2016
- 23:28 Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца» 1
- 21 октября 2016
- 09:16 Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
- 07:43 Видео «Сент-Этьен» – «Габала». Автогол Рикардиньо
- 00:34 Лига Европы. «Майнц» и «Андерлехт» сыграли вничью, «Габала» проиграла «Сент-Этьену»
- 12 октября 2016
- 17:49 Гусейнов освобожден из тюрьмы 4
- 29 сентября 2016
- 19:53 Лига Европы. «Габала» уступила «Майнцу», «Астана» и «Янг Бойз» сыграли вничью 3
- 15 сентября 2016
- 22:27 Лига Европы. «Андерлехт» обыграл «Габалу», «Майнц» и «Сент-Этьен» разошлись миром 2
- 5 августа 2016
- 10:32 Григорчук: «Победу над «Лиллем» запомним на всю жизнь» 4
- 4 августа 2016
- 22:10 «Габала» благодаря голу экс-игрока «Спартака» прошла «Лилль» 4
- 31 мая 2016
- 12:42 Экс-капитан «Габалы» получил четыре года тюрьмы
- 30 апреля 2016
- 17:59 Григорчук: «О моих переговорах с «Кубанью» в «Габале» бы знали»
- 21 декабря 2015
- 15:42 Роман Григорчук получил премию «Тренер года» в Азербайджане 1
- 11 декабря 2015
- 10:22 Зенев: «Габала» старалась, но не получилось»
- 09:43 Григорчук: «Габала» набралась бесценного опыта»
- 09:29 Перейра: «Уезжаю в отпуск в прекрасно настроении»
- 08:31 Вандерсон: «Сумели выйти в весеннюю стадию не без доли удачи»
- 02:48 Видео «Габала» - «Краснодар». Все голы