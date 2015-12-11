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    • Вандерсон: «Сумели выйти в весеннюю стадию не без доли удачи»

    Вандерсон: «Сумели выйти в весеннюю стадию не без доли удачи»

    Нападающий «Краснодара« Вандерсон не скрывается, что его команде в последнем матче года мешало не только чемоданное настроение, но и травмы некоторых игроков.

    «Наш наставник не раз говорил нам, чтобы отнеслись серьезно к этому поединку, так как победа позволяла занять команде первое место в группе. Вышли на поле сконцентрированными и готовыми сражаться. Уважали своего противника и сумели добиться результата.

    Было тяжело не только потому, что нас ожидает отпуск, но и из-за отсутствия многих травмированных игроков. Безусловно, некоторое чемоданное настроение могло быть, но мы настроились, и все получилось хорошо. Сумели выйти в весеннюю стадию не без доли удачи», – считает Вандерсон.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» – «Краснодар» закончился со счетом 0:3. Российский клуб вышел в плей-офф с первого места группы С, опередив «Боруссию» Дортмунд на три очка.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2015 08:31
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