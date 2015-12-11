Кононов: «Хочется, чтобы костяк команды остался прежним»

Наставник «Краснодара» Олег Кононов по окончанию встречи шестого тура Лиги Европы с «Габалой» (3:0) высказал свое мнение по поводу будущего форварда Ари, контракт которого истекает следующим летом, а также отметил, что и дальше хотел бы видеть в команде игроков, составляющих ныне костяк «горожан».

«Останется ли в команде Ари? У него еще до лета действует контракт с «Краснодаром». Вдобавок я говорил, что нам нужно оставить костяк.

Хотелось бы, чтобы в костяк входили все футболисты, которые есть у меня на данный момент», – заявил Кононов.