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Кононов назвал матч с «Габалой» историческим

16 июня 2017, 10:45
2

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов назвал историческим событием победу команды из Грозного в товарищеском матче с «Габалой».

«Победа всегда приятна, начинать сбор с победы всегда хорошо. Тем более, мы понимали, что это первая игра ФК «Ахмат». Сыграли так, как могли, в плане функциональной готовности, к тому же, мы только начинаем тактическую работу. В принципе, я доволен игроками. Думаю, плюсов достаточно, особенно мне понравился первый тайм, который был с определенными заданиями для игроков, и они их выполнили – что касается отбора. Что касается атаки – нам нужно еще работать. Во втором тайме сыграли достаточно хорошо в отборе, провели хорошую атаку, забили гол. Но, нужно еще двигаться и работать. Очень многое нам еще предстоит пройти.

В первую очередь, увидел исполнение того, что мы делаем на тренировках. Не все еще гладко, но я вижу стремление игроков к обучению, к игре. Ребята стараются выполнять то, что мы хотим видеть. Это самое главное. Ошибки будут всегда, с мячом и без мяча. Но я вижу самое главное – желание и стремление игроков играть так, как мы наметили.

Если говорить о молодых футболистах, для них, как и для всех нас, это был исторический матч, первый матч клуба под именем «Ахмат». Кто-то из них вышел на поле раньше, кто-то позже. Я всеми доволен. Мне нравится в них желание и самоотдача. И в прошедшем матче я это увидел, не только от молодых, а от всех игроков. Без желания и стремления развиваться – ничего не будет», – сказал Кононов.

Напомним, что товарищеский матч «Ахмат» – «Габала», который прошел вчера в Австрии, закончился со счетом 1:0.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Габала Кононов Олег
Комментарии (2)
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chempion_cska
1497623740
Удачи Кононову в Ахмате.
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Котфеееее
1497737461
Кононов красавчик!!!
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