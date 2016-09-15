Лига Европы. «Андерлехт» обыграл «Габалу», «Майнц» и «Сент-Этьен» разошлись миром

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Андерлехт» переиграл «Габалу» со счетом 3:1. За бельгийцев отличились Теодорчик, Капель и поразивший свои ворота игрок «Габалы» Сантос. За азербайджанский клуб забил Дабо.

В другой встрече группы «Майнц» и «Сент-Этьен» поделили очки.

Лига Европы. Групповой этап. Группа C. 1-й тур

Майц (Германия) – Сент-Этьен (Франция) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бунгерт, 57; 1:1 – Берич, 88.

Андерлехт (Бельгия) – Габала (Кахастаан) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Теодорчик, 14; 1:1 – Дабо; 2:1 – Сантос, 41 (в свои ворота); 3:1 – Капель, 78.

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