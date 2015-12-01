Дикань: «Очки сейчас очень важны и терять их никак нельзя»

Голкипер «Краснодара» Андрей Дикань поблагодарил игроков команды за победу над «Ростовом» (2:1) в поединке 17-го тура Премьер-лиги, а также отметил, что краснодарский клуб постарается достичь максимального результата в оставшихся матчах осенней части сезона.

«Отдаю должное ребятам. Все понимают, насколько важны сейчас очки, и что терять их никак нельзя. Не подмерз ли я во втором тайме и не сказалось ли это в эпизоде с голом? Не сказал бы, что подмерз. Думаю, вряд ли я чем-то мог там помочь.

Выполнил ли «Краснодар» свои задачи на эту часть чемпионата? Конечно, нет. Впереди еще два матча. В первую очередь, дерби с «Кубанью». Ну и встречу с «Габалой» никто не отменял. Если есть возможность стать первыми в группе, почему бы ей не воспользоваться», – сказал вратарь «Краснодара» в эфире «Матч ТВ».